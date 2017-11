Interpol no puede detener al hijo de la directora de Migración

El coronel Raúl Herbas informó que Interpol Bolivia está “atada de manos” para detener al hijo de la directora de Migración, Cosset Estenssoro, porque no existe un proceso judicial en su contra en Bolivia.

Herbas explicó que “hay que decir que sí tenemos una notificación, pero esta no está judicializada en Bolivia y el país que la requiere (EEUU)”, por lo que debe seguir los canales respectivos a través de la Cancillería. “Nosotros estamos atados de manos, no podemos hacer nada, porque no hay un convenio pertinente a nivel internacional que nos permita proceder”, complementó la autoridad.

Nicolás Marciel Ortiz Estenssoro figura en la Lista Roja de Interpol. El jefe de esa oficina en La Paz manifestó que se acusa al joven por delitos relacionados con la violación a una víctima inconsciente y asalto sexual, supuestamente cometidos en el estado de Pensilvania, Estados Unidos.

La directora de Migración, en un contacto con los medios, señaló que su hijo está en el país, que la embajada de EEUU tiene conocimiento de ello y que el proceso judicial en ese país continúa y tiene su seguimiento.

La diputada opositora (UD) Lourdes Millares demandó la detención y envío del joven a EEUU, y aseguró que si no lo hace, el Gobierno no tendría moral para pedir que exautoridades que salieron del país y tienen procesos judiciales pendientes retornen a territorio nacional.

El senador Arturo Murillo fue quien dio a conocer la denuncia apuntando a la directora de Migración de encubrir a su hijo al permitir su ingreso a territorio boliviano.

“Este joven ha violado una libertad condicional, ha escapado y acá está siendo socapado”, dijo.