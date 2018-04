Epidemiólogos de los nueve departamentos se reunieron durante dos días en Santa Cruz, a convocatoria del Ministerio de Salud, para diseñar una estrategia de combate a la influenza, que en el departamento cruceño se ha cobrado la vida de 11 personas, desde enero hasta la fecha.



Los expertos acordaron implementar cuatro estrategias. Estas son: mejorar el flujo de la información en salud, intensificar la vigilancia epidemiológica para detectar los casos relevantes, establecer lineamientos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de la enfermedad y, finalmente, validar el nuevo algoritmo (protocolo) de atención de los pacientes con influenza en los establecimientos de salud.

Según el director nacional de Servicios del Ministerio de Salud, Rodolfo Rocabado, en dicha reunión, que se realizó en el hotel House Inn, también se planificó la campaña de vacunación contra la influenza, que se iniciará en mayo y para la cual se han adquirido más de 1,8 millones de vacunas.

Rocabado recordó que los grupos de riesgo son los menores de dos años, los adultos mayores de 60 años, las embarazadas y las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, obesidad y con trasplante de órganos.

Los consejos médicos



Precisamente para saber cómo deben prevenir la influenza las personas con enfermedades de base, EL DEBER consultó a médicos de diferentes especialidades.

Rosita Castedo, presidenta de la Sociedad Cruceña de Cardiología, explicó que todo paciente con hipertensión, mal de Chagas o que haya sufrido un infarto, es más propenso a sufrir complicaciones si entra en un cuadro de gripe.



“Las personas con cardiopatía de base, con elevada presión arterial, arritmia e insuficiencia cardiaca, si tienen complicaciones para respirar por un cuadro de gripe, agravarán su salud”, dijo la especialista. Por consiguiente, se aconseja que asistan de forma constante a sus controles de presión arterial y acudan al médico en caso de tener los primeros síntomas de gripe. “Hasta una simple fiebre los descompensa porque acelera su frecuencia cardiaca”, remarcó.

Menores de cinco años



Por otro lado, los niños menores de cinco años también constituyen parte de los denominados grupos de riesgo. De hecho, dos de los 11 fallecidos por influenza fueron menores de 2 años.



Al respecto, el doctor David Fernando Ortiz, presidente de la Sociedad Boliviana de Pediatría, indicó que los niños representan un grupo vulnerable porque su sistema inmunológico todavía está en desarrollo y sus defensas no están totalmente preparadas.



Ortiz explicó que los dos niños que murieron por influenza tenían enfermedades que deprimían su sistema inmunológico.



Las medidas de prevención recomendadas para los pequeños son: el lavado de manos constante para evitar el contagio por estornudos o por el contacto de superficies que tienen el virus vivo, el uso de alcohol en gel para higienización, el consumo de cítricos y de vitamina C para reforzar la mucosa y aumentar las defensas y evitar la concurrencia a lugares con muchas personas o el contacto con personas resfriadas.



A partir del primer año de vida el niño queda en edad de vacunación; sin embargo, el doctor Ortiz indicó que si el niño no consume leche materna, también puede representar un factor de riesgo y desde los seis meses se deberían tomar medidas al respecto.

Personas con cáncer u operadas



Freddy Gutiérrez, cirujano general y especialista en trasplantes de riñón e hígado, afirmó que los pacientes con cáncer, desnutrición, depresión o que hayan tenido una intervención de trasplante de órgano reciente son vulnerables a contraer todo tipo de infección porque tienen su sistema inmunológico bajo.



El doctor Gutiérrez, además de recomendar la vacuna como medida de prevención esencial en estas personas, aconsejó mantener un estado anímico estable, alimentarse con una dieta balanceada y mantenerse físicamente activos. “Todos esos pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia no deberían entrar a lugares llenos de gente o a actos sociales que tienen muchas personas”, agregó.

DATOS

Enfermos

Hasta noviembre de 2017, Santa Cruz era el departamento con más personas con hipertensión (22,8%), diabetes (10,7%), obesidad (30%) y sobrepeso (26%).



Prevención

El Sedes recorre escuelas y lugares de gran concentración de gente para promover el uso de alcohol en gel y el lavado de manos.



Deceso

Hipertensión, diabetes y chagas eran algunos males de base que las víctimas presentaban antes que la gripe cobrara sus vidas.