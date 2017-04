Indagan perfiles que instan al juego de la ballena azul

En Uruguay, una adolescente de 13 años intentó dibujar una ballena de 20 centímetros en su brazo con un objeto cortante. Según el periódico uruguayo El País, “la invitación al juego le llegó desde Bolivia, de parte de un hombre de 30 años que cumpliría el rol de tutor”.

Esta situación encendió las alarmas en el Gobierno boliviano y ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que expertos informáticos de la Policía trabajan para establecer el origen, las conexiones, hacer un rastreo y ver si hay gente que opera desde Bolivia.

El viceministro de Régimen Interior, José Quiroga, dijo que en el país aún no se reportaron muertes relacionadas con este juego.

En ese sentido, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, está tras los pasos de dos perfiles de Facebook, que usan nombres de mujeres, desde los cuales se supone buscan ‘reclutar’ a adolescentes para este ‘juego’. Edwin Durán, jefe de la división contra la Trata y Tráfico de Personas, señaló que al haberse hecho público los nombres de las cuentas, se ha detectado que ya están inactivas, por lo que se cree que quienes las manejaban crearán otras para captar a potenciales víctimas. Agregó que no hay denuncias de este tipo de casos en Santa Cruz y que la Felcc, de oficio, siempre indaga cuentas sospechosas para otro tipo de delitos en que se usan perfiles falsos para abordar a las víctimas.

El juego de la ballena azul, del cual se cree que se originó en Rusia en 2015 y al que se le atribuye haber inducido muertes por suicidio, también ha reportado casos en Brasil y en Colombia, según reportes de prensa.

En Uruguay, donde se han reportado cuatro casos de adolescentes que participaron de los retos, la investigación ha sido encomendada a Interpol, que ya ubicó a uno de los ‘tutores’, es decir, a quien ordenaba los retos, en Brasil y consiguió que Facebook bloquee su cuenta, según El País.

El jefe de Interpol en Santa Cruz, Willam Montes, indicó que la investigación recién se ha iniciado en La Paz y que están prestos a intervenir en cualquier momento cuando se reciba alguna información.

Prevención



Alfredo Rodríguez, escritor abocado a la prevención del bullying y los peligros de las redes sociales en colegios, señala que algunos estudiantes conocen sobre la existencia del juego y le piden información preventiva. Señaló, además, que los chicos le comentan que hay otros juegos de retos que prometen dinero a quien los supere.



Al igual que la ballena azul, estos otros juegos piden cumplir retos riesgosos y enviar fotos como prueba de cumplimiento.



“Debemos estar alertas, dialogar con nuestros hijos sobre sus actividades y lo que ven en las redes sociales. Los adolescentes tienen una fuerte necesidad de pertenecer a algún grupo y es muy fácil que ellos se adhieran a algunas tendencias o movimientos que ocultan otras intenciones”, explicó.

También recomienda no invadir el espacio ni la intimidad de los adolescentes, sino concienciarlos de no agregar a desconocidos ni difundir información personal ni familiar.

EL DEBER consultó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia sobre este tema, pero no se tuvo respuesta.