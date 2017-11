Iglesia Católica pide no ser indiferente ante la pobreza

Luchar contra la pobreza desde el lado que nos toca como sociedad, es una tarea pendiente que la Iglesia Católica exhorta a cumplir a los feligreses, según dijo este domingo Monseñor Sergio Gualberti.

En su sermón dado en la Catedral cruceña, indicó que el número de personas que viven en la pobreza en Bolivia puede subir, si tomamos en cuenta que existe una recesión económica.

"En nuestro país hay muchos hermanos pobres (...) hay signos alarmantes de que muchas personas vuelvan a caer en esta situación; el sufrimiento de los pobres nos debe interpelar a todos los bautizados, a toda la sociedad civil para poner en marcha los esfuerzos de que se asegure un sustento digno a los necesitados", enfatizó.

El papa Francisco también se refirió a este tema en la primera Jornada Mundial de los Pobres y pidió combatir la indiferencia ante la pobreza y exhortó a los creyentes a no decir "esto no me incumbe, es culpa de la sociedad".



"Tenemos talentos, somos talentosos a los ojos de Dios. Por tanto (...) nadie puede considerarse tan pobre hasta el punto de no poder dar nada a los demás", declaró el papa en un misa en la basílica de San Pedro, a la que asistieron unos 7.000 necesitados.

¿Que es recesión económica?

Monseñor Sergio Gualberti se refirió a que la recesión económica terminará por perjudicar a muchas personas. Te explicamos brevemente lo que significa este término.

Una recesión es un decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo. Oficialmente se considera que existe recesión cuando la tasa de variación anual del PIB es negativa durante dos trimestres consecutivos. Antiguamente era conocida de una forma más simple como un período de “vacas flacas”.