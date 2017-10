Hoy, último día para pagar tributos con el 'perdonazo'

Hoy termina el plazo para pagar el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles con el 80% de descuento en multas e intereses, así lo confirmó ayer el secretario de Recaudaciones de la Alcaldía cruceña, Joaquín Crapuzzi, al asegurar que no habrá ampliación de plazo de este ‘perdonazo’, que duró 19 días.

Según el titular de SER, este beneficio tributario fue medianamente aprovechado por los vecinos que se apersonaron hasta las ventanillas de la Secretaría de Recaudaciones para regularizar su situación tributaria.

Explicó que lo que va de esta gestión, dicha repartición ha recaudado cerca de Bs 900 millones y estima que hasta el 31 de diciembre se alcanzará la meta de recaudar Bs 120 millones por concepto de impuestos.

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra tiene registrados 425.485 inmuebles; sin embargo, un gran porcentaje no está al día con sus tributos.

El ‘perdonazo’ en multas e intereses también alcanza a los contribuyentes que tienen bienes embargados, indicó Crapuzzi y anunció que a partir del 1 de noviembre continuará el 80% de descuentos pero solo de multas. Esta disposición es para permitir que los contribuyentes se pongan al día con sus tributos.

Hasta la fecha, SER embargó 120 bienes inmuebles y de ese total, 110 se acogieron a un plan de pago, nueve propietarios no fueron ubicados para entregarles la notificación y solo uno está en trámites de remate.

Informó de que ayer se apersonaron a esas oficinas un promedio de 300 personas en procura de regularizar sus trámites y estima que el número se duplique hoy, último día del perdonazo.

Alicia M., vecina de la Pampa de la Isla, llegó hasta la oficina de SER para sacar un extracto del estado de sus impuestos. La mujer comentó que hace dos años pagó su impuesto con multas e intereses, pues tenía registrado su inmueble como lote, cuando en realidad ya había construido su vivienda. Por no tener actualizado sus datos ella tuvo que pagar más de Bs 10.000. “Ya aprendí, hay que hacer un esfuerzo para pagar los impuestos en la fecha que corresponde, de lo contrario se paga multas”, manifestó doña Alicia.

En la media jornada de ayer se observó a un gran número de personas en las diferentes ventanillas de la Secretaría de Recaudaciones de gente que buscaba información sobre sus impuestos y el beneficio del 80%.

Los vehículos

Con respecto al cobro del impuesto a la propiedad de vehículos, personal de SER retuvo a 30 motorizados cuyos dueños no estaban al día con sus tributos. No obstante, la retención no duró ni 24 horas porque los propietarios se acogieron a un plan de pagos, comentó el secretario municipal de Recaudaciones.