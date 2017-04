Hoteles ofrecen estadía desde $us 99 por el feriado

Hace 3 horas

Si busca relajarse, olvidarse por un momento de sus labores cotidianas y que lo traten como a un rey, aún tiene tiempo de reservar una habitación en los principales hoteles de la capital cruceña.

Así, Radisson Hotel Santa Cruz ofrece por Semana Santa (viernes 14 a domingo 16) las habitaciones dobles a un costo de $us 99 la noche.



Susanne Helms, gerenta de venta del Radisson, explicó que por ese precio la persona tiene derecho a usar toda la infraestructura (piscina, sauna y gimnasio) del hotel. Helms hizo notar que habitualmente el precio de las habitaciones es de $us 125 la noche.



Desde el Hotel Camino Real indicaron que la promoción por el feriado largo empieza desde mañana y finaliza el lunes.



Por Bs 805, la noche, se puede disfrutar de una habitación simple o doble, en esta pueden ingresar dos mayores y dos menores, de hasta 12 años.

Mientras que Los Tajibos Hotel & Convention Center no se queda atrás y sale al mercado con tres propuestas.



La primera, si hace uso del hotel desde el jueves hasta el sábado debe pagar, por esas dos noches, $us 269 y en la tercera solo cancela $us 91. La segunda opción, consiste en pagar $us 136 solo por una noche entre el jueves y sábado. Finalmente si quiere quedarse en el hotel únicamente la noche del domingo, el costo es de $us 116.



Andrea Ayaviri, ejecutiva de Marketing Online de Los Tajibos, explicó que en esta promoción las habitaciones son para cuatro personas.



Viajes, reservas anticipadas



Marisol Echalar, presidenta de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo de Santa Cruz (Abavyt), indicó que debido a la alta demanda, casi un 95% de los paquetes turísticos nacionales y del exterior ya están reservados.



“En lo que respecta al país, el salar de Uyuni y la Chiquitania son los principales destinos elegidos. Mientras que Cartagena (Colombia), Centroamérica y Europa son las plazas con más demanda”, dijo Echalar.



A su vez, desde la agencia de turismo Somertour, se indicó que es difícil encontrar espacio hoy o mañana para contratar un recorrido por la Chiquitania o cerca de la frontera con Brasil.

“Esos viajes se reservan con unos 45 días de anticipación”, explicaron desde la empresa de turismo