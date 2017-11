Hombre de 54 años muere por rabia humana en Santa Cruz

El Servicio Departamental de Salud (Sedes), confirmó ayer la muerte de un hombre de 54 años que ingresó en la clínica Incor con síntomas de rabia humana, debido a una mordida que sufrió por un perro callejero en su propio domicilio.



Joaquín Monasterio, director del Sedes, informó de que el hombre llegó a la clínica privada el pasado 23 de octubre donde aquejaba dolores de cabeza, insomnio y falta de apetito. Pasado los días su situación se agravó manifestando otros síntomas como hidrofobia (temor al agua), aislamiento, fiebre, entre otros.

“Hace seis meses fue mordido por su propio perro y aproximadamente un mes fue atacado por un perro callejero en su propio domicilio. Aún así, no acudió a un centro de salud ni tampoco reportó lo sucedido”, explicó la autoridad.



El director de Epidemiología, Roberto Tórrez, señaló que el hombre tenía la costumbre de levantar a los canes que se encontraban en la calle, además de no vacunarlos, y llevarlos hasta su domicilio, ubicado en la radial 13, entre el tercer y cuarto anillo. “Hemos recalcado que los ciudadanos no deben levantar a los perros que encuentren en la calle, porque implica un riesgo no solo para él, sino expone a toda su familia”, indicó.

De su lado Monasterio anunció que realizarán un seguimiento a la familia del fallecido y serán sometidos a una profilaxis (medidas preventivas con vacunas y sueros) en el centro de salud Los Olivos.

Responsabilidad ciudadana

El director del Sedes afirmó que la responsabilidad de los ciudadanos es vital para que el número de canes con rabia canina disminuya en el departamento, para ello deben vacunar contra la rabia a sus mascotas, incluyendo a los cachorros en los centros de salud y durante las campañas que organizan las autoridades departamentales y municipales.



“El problema es cultural, no llevan sus mascotas a vacunar y existe un virus de la rabia que está circulando en el departamento de Santa Cruz”, dijo Monasterio.

Demandó a los pobladores a asistir hasta un centro de salud más cercano de su zona si es que fueran atacados por un perro callejero o propio, ya que el porcentaje de adquirir el mal de rabia es amplio, aún más si es que no son tratados a tiempo, porque el virus puede expandirse por el sistema nervioso hasta llegar al cerebro.

“No basta solo con limpiar la herida después de la mordedura, tienen que someterse a un tratamiento médico con vacunas e inyecciones”, recalcó.



En tanto, pidió al municipio cruceño utilizar las perreras municipales con su respectivo personal y vehículos acondicionados para capturar a los canes callejeros.

Campaña de vacunación

Para este 18 y 19 de noviembre, las autoridades de la Alcaldía y de la Gobernación, llevarán adelante una campaña masiva de vacunación en la capital cruceña.

Se contará con la participación de los estudiantes de distintas universidades de Santa Cruz, que coadyuvarán en la tarea de vacunación.



El trabajo puerta a puerta se realizará exclusivamente en las zonas donde abundan los canes que comprenden la Pampa de la Isla, la Villa Primero de Mayo, el Plan Tres Mil y Los Lotes.

De acuerdo con los registros del Sedes, en lo que va del año 19.500 personas fueron mordidas por animales, de las cuales 11.700 han salvado su vida al recibir vacunas y sueros para combatir el virus.

El titular del Sedes, manifestó que además de la vacunación se procederá a capturar a todo perro que encuentren en la calle, los cuales serán trasladados hasta el centro de zoonosis, para su resguardo y control si poseen rabia canina.



En caso que contengan rabia canina, se procederá a la eutanasia (muerte mediante una inyección letal), como demanda la ley.

Agregó que los ciudadanos solo podrán recoger a sus mascotas toda vez que cuenten con su tarjeta de vacunación.