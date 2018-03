Las hermanas Wirmie Viviana (45) y Angie Penélope Vásquez (42), que el 15 de febrero cayeron a un boquete de 3,5 metros de profundidad causado por problemas con conexiones cruzadas del alcantarillado sanitario y el pluvial, en el cuarto anillo y avenida Paraguá, sufren secuelas del accidente y aseguran que hasta la fecha la empresa aseguradora de Saguapac no ha cubierto los gastos. No obstante, Saguapac asegura que no se ha desentendido de ambas víctimas, pero tampoco demostró con documentos que la empresa del seguro (Fortaleza) esté asumiendo los gastos de curación.

Wirmie fue sometida a tres cirugías. La primera fue por la fractura del tobillo derecho; la segunda, por las fracturas que tenía en el tabique nasal y para que le reconstruyan el tejido de la nariz que perdió al momento del accidente. La tercera intervención fue por los golpes que sufrió en el bajo vientre con la parte delantera del vehículo, especialmente el manubrio, al momento del impacto de su motorizado con el fondo del pozo.

Por su parte, Angie padece de fuerte dolores de la columna, así como del brazo derecho e incluso tiene lagunas mentales y le cuesta conciliar el sueño. Ella no pasó por quirófano, pero tiene problemas para caminar y respira con cierta dificultad porque también sufrió lesiones en las costillas.

Desde el día del accidente, Angie asegura que no puede consumir alimentos duros por los fuertes dolores que tiene en la dentadura, solo come alimentos líquidos.

Ninguna de las dos mujeres tiene muleta o silla de ruedas para movilizarse. Su madre, Norma, es quien las atiende.

Ayer ambas mujeres fueron hasta el médico forense para ser evaluadas, pues necesitan un certificado sobre su estado de salud y así obtener la baja médica para presentar en sus respectivos trabajos.

No obstante, el forense no pudo revisarlas, pues no contaban con una orden judicial.

El reclamo



Ambas mujeres afirman que los gastos de la internación en la clínica Figueroa fueron cubiertos por el SOAT y no así por la empresa de seguro de Saguapac, como un personero de la cooperativa lo aseguró ante los medios de prensa al día siguiente del accidente. Comentaron que solo por el transporte de ambulancias desde la clínica hasta la urbanización Cotoca tienen una deuda de Bs 2.000.

En cuanto a los daños que sufrió el vehículo en el que se transportaban, aún está en el módulo policial DP-8 de Los Tusequis. Así lo constató EL DEBER ayer. El motorizado azul, con placa de control 3857 DHP, está en los depósitos de dicha unidad.



Al respecto, Jaime Soliz, abogado de las hermanas Vásquez, informó de que se ha presentado una denuncia formal en contra de las autoridades de la Alcaldía y también de Saguapac, por la supuesta comisión de delitos de incumplimiento de deberes, lesiones graves y gravísimas, por peligro de estragos en las vías públicas y fraude de seguro.



A decir de Soliz, ni las autoridades municipales ni los personeros de Saguapac han resuelto el problema del hundimiento de la capa asfáltica en el cuarto anillo y av. Paraguá.



Explicó que otras de las anormalidades que se dan en el caso de las hermanas Vásquez es que la Policía no remitió el informe al Ministerio Público y que esta entidad tampoco inició de oficio una investigación sobre el accidente.

El descargo



El jefe del Departamento de Medios de Comunicación de Saguapac, Luis Emilio Vargas, negó que esa entidad se haya desentendido de las hermanas Vásquez y aseguró que el seguro que contrató la cooperativa cubrirá los gastos de la curación y tratamiento clínico al que están sometidas las dos mujeres, pero además anunció que Saguapac repondrá el vehículo que se dañó en el accidente.

Vargas no especificó a cuánto asciende el monto del seguro por ese tipo de accidentes.



El jefe nacional de Marketing de la aseguradora Fortaleza, Juan Carlos Cedeño, anunció que hoy se reunirán los gerentes de Saguapac con personal técnico de Fortaleza para analizar el caso de las hermanas Vásquez.