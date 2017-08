“Hay que combinar lo nuevo con el pasado”

Hace 7 horas

Enrique Sobejano llegó a Santa Cruz para compartir sus ideas sobre el urbanismo, las cuales se basan en combinar la arquitectura contemporánea con elementos del pasado a fin de mantener la identidad de una obra, proyecto o lugar. Junto al arquitecto Fuensanta Nieto, con quien fundó el estudio Nieto Sobejano Arquitectos, participó de la Conferencia Magistral de Arquitectura Europea en la UPSA.

¿Qué tema abordará?

Nosotros, mi colega Fuensanta y yo vamos a hablar esencialmente de las ideas que generan nuestros proyectos. Nuestra arquitectura se basa en entender cómo la arquitectura contemporánea entra en relación con la memoria del lugar, del país y del edificio en el cual actuamos, es decir, nuestra obra es contemporánea en todos los aspectos, pero siempre encuentra su razón en algún elemento que pertenece a esa memoria o experiencia del pasado. Y esto nos interesa esencialmente porque pertenecemos a lugares con una raíz cultural importante, lo cual también es aplicable a Bolivia y Latinoamérica. Diferente en cada lugar, pero importante. La arquitectura ha tendido en muchas ocasiones a olvidar eso y poner elementos nuevos sin tener ninguna vinculación con el pasado. Saber combinar lo nuevo con la memoria permite mantener la identidad de un pueblo, la identidad de la arquitectura.

Usted recorrió nuestra ciudad ¿Qué le llamó la atención?

Primero, que es una ciudad poco densa. En todo el mundo hay debate arquitectónico y urbanístico sobre la densificación. Densificar tiene ciertas ventajas sobre dispersion, si se dispersa mucho las distancias son muy grandes, el coche se hace más necesario y los servicios se hacen más caros, pero si densificas demasiado, como en Asia, se produce una ciudad agobiante. ¿Qué quiero decir con esto?, que hay que buscar un equilibrio, habría que densificar parcialmente ciertas áreas, en orden de crear una ciudad más habitable. La segunda visión que he tenido, es ver esa naturaleza tan cercana y que la hace una ciudad tan atractiva; y la tercera impresión que me llevo, es ese casco histórico, que en un sector está muy bien conservado, estoy hablando de la plaza central y la operación que ha hecho de unirla con la catedral, todo este tipo de ideas son muy importantes frente a las ideas de llenarlo de coches y construir edificios aquí y allá.

En esta ciudad muchas casonas están abandonadas porque sus propitarios dicen que la norma limita su intervención...

Creo que es importante proteger los edificios históricos que tienen enorme valor, protegerlos enteros; pero eso no se aplica a todos, hay edificios que simplemente tienen un valor ambiental o que respetan la atmósfera de un lugar y ahí es donde hay que encontrar un balance entre aquello que se protege, que generalmente afecta a la imagen del edificio y a determinados sistemas constructivos, y aquello que se puede transformar, es decir, su interior o adaptar a las necesidades de confort de hoy. Ese balance siempre es difícil porque las normas suelen pasar –le hablo por lo que ocurre en España- de ser extremadas proteccionistas, con lo cual también se retrae el interés de ponerlas activas.

¿La urbe cruceña se construye pensando en el vehículo?

Hay ciudades que cada vez priorizan al peatón y al ciclista. En Europa son temas esenciales, por ejemplo en Madrid se está restringiendo cada vez el tráfico de vehículos a favor de los vehículos compartidos o bien coches eléctricos o bien para ciclistas. Estas ideas están ligadas al tema de la naturaleza, en el sentido de equilibrar el paisaje urbano con el paisaje natural, son cuestiones que tiene que ver con decisiones administrativas que las tienen que poner en marcha. La ciudad que se desarrolla en función del vehículo y solo en función a la infraestructura del transporte, que era el modelo de los años 60, acaba destruyendo las posibilidades de convivencia. Es una pena que en una ciudad con este paisaje tan atractivo esté pasando eso y que, además, siendo una urbe plana y horizontal, es apta para el tráfico ciclista. Aún esto se puede corregir al ser una urbe en desarrollo.

¿Qué opina de las urbanizaciones cerradas?

Este modelo se ha implementado mucho en Latinoamérica y es claramente lo más contrario que favorezca el espacio público. Como planificadores creo que debemos dar lo que no se nos pide y esto generalmente es el espacio público, que en la ciudad tradicional y en Latinoamérica existe esa raíz, eran las plazas, las calles, las galerías y los parques. Todos esos son espacios públicos que pertenecen a todos y una urbanización cerrada por definición lo limita, puede tener espacios preciosos, pero ya no son públicos porque están detrás de la valla. Eso es un modelo claramente, se trata de evitar en Europa y, si ha existido, ha sido mínimamente. A veces se justifica, por el tema de la seguridad, pero creo que esto también es una cadena, mientras más barreras se pongan menos espacios para compartir habrá. Creo que eso debería evitarse y creo que Santa Cruz no tiene grandes problemas de seguridad, que tienen otras ciudades latinoamericanas.