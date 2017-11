Hay más gente mordida por perros; autoridades declaran emergencia por mal de rabia

Dos hombres, uno de 53 años de edad y otro de 30, se encuentran internados en clínicas privadas de la capital cruceña luego de haber sido mordidos por perros con sospecha de mal de rabia. La semana pasada seis vecinos del barrio San Martín también fueron atacados por un perro callejero, que luego de su muerte se comprobó -mediante estudios de laboratorio realizados por el Lidivet- que tenía mal de rabia.

Todos estos afectados están recibiendo tratamiento profiláctico, es decir, vacunas y sueros para prevenir la rabia humana. No obstante, esta situación ha evidenciado que el virus sigue acechando a la población cruceña y cobrando nuevas víctimas, por lo que las autoridades de la Gobernación y de la Alcaldía declararon ayer emergencia departamental por epizootia de rabia en Santa Cruz.

La emergencia sanitaria incluye la puesta en marcha de un plan estratégico que comprende el control de foco, la captura de perros vagabundos, la eutanasia a los canes con sospecha de ser portadores del virus y una megacampaña de vacunación canina, que se llevará a cabo el 18 y 19 de este mes.

Para la vacunación de mascotas, el Ministerio de Salud está facilitando 382.000 dosis.

Fernando Mustafá, secretario municipal de Salud, explicó que las vacunas que se utilizarán en esta ocasión no son las mismas de otras campañas, cuyo efecto recién se daba a los 21 días de ser aplicada la dosis. “Las nuevas dosis hacen efecto a las 24 o 48 horas”, aseguró.

Las autoridades han pedido a la población hacer vacunar a sus mascotas para que la campaña sea un éxito. Una vez inmunizado, debe evitar que el animal salga a la calle o que entre en contacto con otra mascota no vacunada hasta que le haga efecto la vacuna.

Joaquín Monasterio, director del Sedes, aseguró que la situación de la rabia canina en Santa Cruz es “gravísima”, especialmente en la ciudad capital, donde desde enero hasta la fecha se han registrado 463 casos positivos de rabia canina y dos personas fallecidas por rabia humana. “Hay un caso en observación, que no está confirmado en laboratorio”, manifestó sin dar más detalles.

Según Monasterio, en lo que va del año 19.500 personas fueron mordidas por animales, de las cuales 11.700 han salvado su vida al recibir vacunas y sueros para combatir el virus.

El titular del Sedes admitió que, a veces, escasean estos tratamientos profilácticos, por lo que han pedido al Ministerio de Salud más vacunas y sueros para garantizar que todas las personas mordidas los reciban hasta completar el tratamiento. “Cada día es más la gente mordida por animales, por eso estamos solicitando al Ministerio de Salud más tratamientos para todas estas personas que están en riesgo de muerte”, agregó.



¡Vecino, vacune a su perro!



El director del Sedes aseguró que Santa Cruz es la única ciudad en América Latina que registra una elevada incidencia de mal de rabia y que frenar la epizootia puede llevar dos o tres años.



El éxito dependerá del apoyo de la ciudadanía, que debe llevar a vacunar a sus perros y gatos aprovechando que la vacuna es gratuita.

Mustafá y Monasterio coincidieron en señalar que si no se controla a los perros callejeros, los riesgos serán mayores. En tal sentido, anunciaron que la captura de perros vagabundos será sistemática a partir de la fecha y para ello el gobierno municipal solicitará a otras reparticiones municipales apoyo con personal para realizar esta tarea.

Todo perro capturado que no sea reclamado por su dueño en el centro de zoonosis será sometido a la eutanasia (muerte mediante una inyección letal), tal como indica la norma. Para tal devolución, los propietarios deben presentar el carné de vacuna de su mascota.

Las autoridades sanitarias aconsejan a la gente que haya adquirido algún perro o gato, vacunarlo contra el mal de rabia aunque el animal tenga apenas un mes de vida, pues se han presentado casos de cachorros de esa edad con la mortal enfermedad. “La gente no entiende que este perro con rabia puede ocasionar la muerte de sus familiares y de sus vecinos”, expresó Monasterio, que aconseja a la población no recoger animales de la calle porque pueden estar contagiados por el virus, por lo que llevarlos a sus casas será como “llevar la sentencia de muerte a los miembros del hogar”.

Los casos

Con respecto a los casos reportados en la capital cruceña, los registros del Sedes indican que la zona este es donde se han presentado un mayor número de casos, con 175. Esta zona está comprendida por los distritos 5 (norte), 6 (Pampa de la Isla), 7 (Villa Primero de Mayo) y 8 (Plan Tres Mil). Le siguen la red norte, con 144 casos y sur, con 95.

Durante la campaña en estos distritos se trabajará con mayor intensidad.

Dos pacientes internados



En cuanto a los dos hombres internados en clínicas privadas, el concejal Tito Sanjinez (MAS) informó de que reportes que él ha recibido indican que uno recibe atención en la Incor y otro en la Melendres. “Nos han informado que una persona ha fallecido por rabia y que otras dos están con alta sospecha de mal de rabia”, dijo el munícipe, señalando que estas personas reciben tratamiento preventivo para evitar la rabia humana, similar a los vecinos del barrio San Martín que fueron mordidos por un can rabioso.



EL DEBER consultó al Sedes sobre los datos divulgados por Sanjinez y desde el Departamento de Comunicación se nos informó de que no hay óbito reciente que se hubiera confirmado por rabia humana, por lo que hasta el momento siguen siendo dos los decesos por rabia humana registrados este año en el departamento cruceño.



En cuanto a los dos adultos hospitalizados, se indicó que el caso de la clínica Melendres fue descartado.



Aunque no se informó en qué barrios viven los dos afectados ni en qué circunstancias fueron atacados por perros, aclararon que no fueron mordidos por el perro que atacó a seis vecinos en el barrio San Martín.

Sanjinez recomienda no acercarse a los perros callejeros y eliminar al can que tenga síntomas de la mortal enfermedad.



Ayer, el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizaron en esta ciudad un conversatorio sobre el plan nacional de contingencia por epizootia de rabia canina en el país. El evento estuvo dirigido a los trabajadores de los medios de comunicación.



Nuevo caso en El Alto



La unidad de Zoonosis de la ciudad de El Alto detectó un nuevo caso de rabia canina en la zona San Felipe de Seke de esa urbe. Con este nuevo registro los casos suman seis, según la agencia de noticias ANF.



Rolando Yujra, jefe de la Unidad de Zoonosis, informó de que se tomaron las previsiones para evitar la propagación de esta enfermedad y que la familia que tuvo contacto con el animal recibió la vacuna para prevenir la rabia humana.

Según Yujra, cuatro canes están en observación con el propósito de evitar la propagación de la enfermedad.