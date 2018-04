Algunos comerciantes que no lograron puestos de venta en el nuevo mercado minorista Los Pozos, ubicado en la av. Alemana, entre séptimo y octavo anillo, se han instalado en garajes privados y patios de inmuebles que están en los alrededores del antiguo mercado.

Esa situación pudo observar ayer EL DEBER cuando hizo un recorrido por las calles aledañas al mercado distrital Los Pozos. En el patio de una vivienda que está entre las calles 6 de Agosto y Abaroa un grupo de comerciantes instaló sus puestos de venta de frutas, plástico, plátano, papa, yuca, cebolla y tomate.

“Están ahí desde el viernes”, contó una vendedora de pollo, que pidió no identificarse.

Tampoco se pudo obtener información de los gremiales que tienen sus puestos en dicho patio, pues el silencio reina entre ellos. Sin embargo, la fachada del inmueble está pintada con un letrero que indica el tipo de productos que se venden en ese lugar.

En las calles 6 de Agosto, Quijarro y Campero, hay otro grupo de gremiales que desde hace tiempo están asentados en las aceras del mercado central Los Pozos y que no fueron retirados del lugar en los operativos de la Alcaldía.

Es por ello que la dirigencia de la Cooperativa 4 de Agosto, a través de su dirigente Jorge Lima, advirtió a las autoridades del gobierno municipal que si hasta hoy no desalojan a dichos comerciantes, realizarán una marcha hasta el Concejo Municipal para exigir la desocupación de las aceras y luego se dirigirán al Palacio de Justicia para presentar una demanda contra las autoridades municipales por incumplimiento de deberes.

Frente a esa situación, el secretario de Abastecimientos y Mercados de la comuna cruceña, Fernando Antelo, dijo desconocer el asentamiento de los gremiales en los garajes y patios de viviendas, por lo que anunció que enviará a un grupo de funcionarios para que hagan la inspección respectiva.



“La verdad es que desconozco esa situación, no tengo información”, expresó el funcionario y opinó que el tema de los vendedores asentados en las aceras del mercado distrital Los Pozos está siendo analizado por una comisión integrada por las secretarías de Planificación y la de Parques y Jardines.



No obstante, Antelo opinó que los puestos de venta de estos comerciantes no perjudican la transitabilidad, pues en medio de las casetas dejaron abiertos pasillos para el paso de la gente.

Tres grupos dan ultimátum

Mientras tanto en el nuevo mercado Minorista Los Pozos, en la plazuela que está cerca del coliseo cerrado, se han asentado los comerciantes que no tienen puestos en el interior de las nuevas instalaciones a la espera de una respuesta de parte de las autoridades de la Alcaldía.

Según Ely Vega y Carola Aguirre, comerciantes de la Asociación 12 de Octubre, a mediados de la semana pasada, del nuevo mercado, fueron desalojados por la fuerza por los llamados cachivacheros, por lo que ahora esperan los resultados del ‘recuento’ que hace la Alcaldía de los comerciantes que consiguieron puestos, para ver así si quedan espacios para ellos.

“Estamos a la espera de ese informe. Nosotros teníamos puestos dentro del mercado Minorista Los Pozos, pero los cachivacheros nos sacaron por la fuerza”, dijo Carola Aguirre y contó que junto a la dirigencia de la Asociación 23 de Marzo dieron un ultimátum a las autoridades municipales para que los reubiquen en el nuevo centro.



A decir de estos gremiales, si la Alcaldía hace una verdadera revisión de la lista de beneficiados con puestos descubrirá que varios comerciantes tienen puestos en otros mercados.

Marcha en apoyo al traslado



Por otra parte, ayer por la mañana un masivo número de comerciantes del mercado La Ramada llegaron en marcha hasta el Concejo para indicar que están de acuerdo con el traslado, pero siempre y cuando se atiendan los 30 puntos de su demanda.



Los marchistas, en su mayoría de la Asociación 30 de Abril, vistieron gorros azules y poleras en las que se leía: “Sí al traslado gremial”.

Encabezando la movilización estuvo el dirigente Róger Labardens, quien logró reunirse con los concejales que presidían la sesión del lunes, entre ellos la edil Hortensia Sánchez. El dirigente propuso que las mesas técnicas de trabajo continúen reuniéndose para definir varios aspectos del traslado de sus afiliados.



A decir de Labardens, si no hay condiciones para irse al nuevo mercado, ubicado en la avenida Moscú, entre sexto y séptimo anillo, no se moverán de donde están.



Autoridades municipales fijaron para el 30 de abril el traslado de los comerciantes informales de La Ramada, pero Labardens dijo que no se puede hablar de traslado mientras no estén dadas las condiciones. El sector pide alcantarillado sanitario (el nuevo mercado no lo tiene), que ingresen al lugar los buses que prestan servicio interdepartamental e interprovincial, además de un parqueo de tres hectáreas.

Según Labardens, en La Ramada hay 50 asociaciones de gremiales y ellos cuentan con el respaldo de 43.