Gremiales del mercado modelo amenazan con volver a la rotonda

Los vendedores ambulantes siguen ocupando el espacio público en la zona de la rotonda del Plan Tres Mil, en especial en la avenida El Mechero, entre las calles 1 y 6, donde se asientan a partir de las 17:00 para ofrecer toda clase de productos, desde comestibles hasta ropa usada.

Al no haber ni un gendarme, los ambulantes exponen su mercadería en el nuevo pavimento de El Mechero y en los corredores de los negocios de la zona. La actividad es todo el día, solo que por la mañana lo hacen en la acera naciente donde no da el sol, por la tarde se pasan a la vereda de enfrente.

Luego del desalojo de hace más de un mes y de la restitución del paso del transporte público, el comercio floreció, lo que está preocupando a los gremiales que por años se asentaron en el área pública, los que no han terminado de posesionarse en el edificio cerca de los cañaverales del ingenio San Aurelio.

Uno de los dirigentes, Enrique Gonzalo, indicó que están preocupados al ver que la Alcaldía no está actuando, por lo que anunció para el jueves, si no hay solución, marcharán hasta el Concejo Municipal exigiendo que haga cumplir la resolución que no permite asentamiento en calles, aceras y plazas.

“Hemos enviado tres cartas, una a la Secretaría de Abastecimiento y Servicios, otra a Seguridad y Protección Ciudadana y la última a Jesús Cahuana, como presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana del Concejo, pero nadie nos respondió, por ello, el jueves, luego de la marcha, todos los del mercado modelo volveremos a posesionarnos en la zona de la rotonda del Plan 3.000”, aseguró Gonzalo.

También hay preocupación entre los vecinos de El Mechero, porque las obras marchan lentas, como la construcción de las alamedas, canales de drenaje y la nueva pavimentación. “Tantos años esperando ver la doble vía en El Mechero y hasta ahora se realiza, no sé qué pasa con la Alcaldía”, dijo Victoria Veizaga, exdirigenta vecinal de la zona.

Preparan retoma



José Antonio Ayala, titular de Defensa y Protección Ciudadana, aseguró que está confeccionando un plan para desalojar a los ambulantes con la ayuda de fiscales y policías, recordando que la última vez los comerciantes agredieron a los gendarmes y funcionarios.



“Por ahora estamos abocados al traslado del mercado mayorista, pero inmediatamente después volveremos a poner orden en el Plan 3.000, aunque por estrategia no diremos qué día ni cómo vamos a regresar”, acotó.