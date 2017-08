Gonzales niega acusaciones por corrupción

Un día después de que más de un millar de transportistas marcharan para denunciar supuestos actos de corrupción en la dirección de la Federación de Transportistas 16 de Noviembre, el líder de ese sector, Róger Gonzales, negó ayer las acusaciones que enfrenta de supuesto enriquecimiento ilícito y anunció de manera voluntaria que se presentará en el Ministerio Público para responder a esa denuncia.

Gonzales llegó a la sede de los transportistas a las 10:30 para dar una conferencia de prensa junto a su directorio y así responder a sus detractores.

Esa sede está bajo llave y tiene custodia policial.

“Han mellado mi dignidad, la de mi familia y la de mi directorio”, dijo el asambleísta departamental por el MAS al empezar a hacer sus descargos de las acusaciones que le hace el diputado del MAS y exlíder del Sindicato de Micros 24 de Septiembre, Mario Guerrero, en las que lo sindica de no rendir cuentas de más de $us 500.000 que dio el Gobierno para construir un surtidor y de no explicar a qué personas entregó las 220 viviendas financiadas por el Estado.

Dijo que el surtidor no opera porque falta terminar de construir el tendido eléctrico para conectar a las bombas del surtidor; en el tema de las casas afirmó que él se limitó a validar lo que hizo el anterior directorio. Además negó participación en la rifa de un vehículo para financiar su campaña en 2015.