Gobierno asegura que el bono escolar ayudó a bajar hasta el 2% la deserción

En el inicio del pago del bono Juancito Pinto, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, aseguró que este incentivo anual ha contribuido a la reducción de la deserción escolar del 6,5%, en el 2005, al 2% en la presente gestión.

Las declaraciones del ministro fueron hechas ayer, en el acto realizado en la unidad educativa América 1 de la ciudad de El Alto, donde se dio por inaugurado el pago de los Bs 200 a cada uno de los 2.211.909 estudiantes de primaria y secundaria de un total de 14.834 unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial en todo el país.

Para hacer efectivo el pago del bono el Estado ha destinado Bs 461 millones. La entrega estará a cargo de más de 10.000 efectivos militares, que recorrerán los establecimientos educativos.

Según los datos del ministro de Educación, entre 2006 y 2016 el Gobierno invirtió más de Bs 438,1 millones en el pago del bono para evitar la deserción escolar en el país. Entre 2006 y 2016 se beneficiaron 2,1 millones de estudiantes de primaria y secundaria de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial.

Los datos que dio Aguilar en La Paz fueron corroborados en la capital cruceña por la ministra de Planificación, Mariana Prado, que desde la unidad educativa San Silvestre, de la Villa Primero de Mayo, afirmó que esos Bs 200 son parte del incentivo que da el Gobierno nacional para que los estudiantes no abandonen la escuela.

Según Prado, desde 2006 (cuando se empezó a pagar el bono) hasta el 2016 se evitó que 65.000 estudiantes abandonen el sistema educativo y se logró que 40.000 estudiantes terminen la etapa escolar.



La inversión del bono

En Santa Cruz, Carolina Lira, estudiante del primero C de primaria de la unidad educativa San Silvestre, fue la primera en recibir los Bs 200. La niña dijo que ya tenía definido en qué invertir el dinero del Juancito Pinto. “Quiero comprar una mochila y juguetes”, afirmó la pequeña, quien minutos antes había recibido una mochila blanca con galletas, jugo pilfrut y una pequeña bandera con la tricolor nacional y la imagen de Juancito Pinto, así como una bolsita de color azul que contenía un cuaderno, obsequiado por el Ministerio de Gobierno, y una alcancía roja, que regaló la cartera de Planificación. Todos los niños recibieron los mismos presentes.



A diferencia de Carolina, José David Ortiz, de segundo C de primaria, dijo que dejará que su madre decida en qué gastar los Bs 200 porque, según él, “ella sabe lo que hace falta”. A su vez, Rodrigo Bravo, estudiante del sexto C de secundaria, dijo que el dinero lo utilizará para pagar un curso de inglés, mientras que su compañera del quinto B dijo que el bono lo usará para costear un curso de nivelación en matemáticas, química y física.

Pero la entrega del bono no solo benefició a los niños del San Silvestre, sino también a los de educación alternativa del colegio San Antonio. Hasta el acto inaugural llegó Beatriz Amurrio acompañando a su hija Rosa Amurrio con síndrome de Down para que reciba los Bs 200. “Este dinero es de mucha ayuda para pagar los talleres que pasan los chicos”, dijo la mamá.

Romero da consejos



En el acto de entrega del Juancito Pinto el ministro de Gobierno, Carlos Romero, destacó el esfuerzo que hace el Gobierno para mantener vigente el pago del bono y explicó a los niños que es dinero generado por la nacionalización de los hidrocarburos.

Romero también se dio tiempo para dar consejos a los alumnos. Por ejemplo, les pidió estudiar para forjar un futuro prometedor no solo de sus familias sino también de la patria y les aconsejó a desconfiar de las personas extrañas que se les acerquen porque, según él, es difícil saber las verdaderas intenciones de esas personas. “Ante cualquier situación extraña comuniquen a sus padres, profesores o amigos más cercanos”, les aconsejó.

El mar



En La Paz, el vicepresidente Álvaro García Linera estuvo en la unidad educativa de las Fuerzas Armadas entregando el bono y aprovechó para aleccionar a los escolares que Chile “robó el mar” a Bolivia.



La autoridad recordó a los estudiantes que cuando se produjo la invasión de Chile al litoral boliviano, el país estaba en condiciones de desventaja porque frente a 60.000 chilenos armados Bolivia solo tenía 6.000 que no pudieron llegar a tiempo para asumir defensa, por las condiciones de vertebración caminera.

Luego sobre el uso del bono dijo: “Hagan lo que les da la gana, pero que esas ganas sean buenas para ustedes”.

San Ignacio

El incentivo anual llegará a unos 16.000 estudiantes

Cerca de 16.000 estudiantes de primaria, secundaria y de educación alternativa de un total de 120 establecimientos de San Ignacio de Velasco recibirán el bono Juancito Pinto.

Ayer el alcalde Moisés Salces y otras autoridades locales iniciaron el pago del incentivo a los mejores alumnos de la unidad educativa Jorge Prestel (foto). En el acto, el alcalde dijo que desde el municipio se contribuye a la educación con la construcción de colegios para que haya desarrollo humano. /Carlos Quinquiví

Guarayos

Los niños tendrán que esperar hasta noviembre

Autoridades educativas de Guarayos informaron de que el pago del Juancito pinto se realizará el 20 y 21 de noviembre. Los beneficiados son 10.000 escolares que recibirán los Bs 200 como un incentivo para evitar la deserción escolar. /Désther Ágreda



Pailón

El pago se hará efectivo el 16 y 17 de noviembre

En el municipio de Pailón el pago del bono escolar beneficiará a 6.443 niños. Según el cronograma divulgado por autoridades educativas, el pago para los escolares de primaria y secundaria se hará efectivo el 16 y 17 de noviembre. /Huber Vaca

Puerto Suárez

Demuestran valentía de Juancito Pinto

En el acto de entrega del bono Juancito Pinto, niños del colegio Madre Clara Ricci hicieron una demostración de la valentía de este personaje en la historia del país. En Puerto Suárez 5.530 alumnos de 37 unidades educativas recibirán el bono. / Wálter Coria

San Matías

Militares empiezan a entregar el bono

Ayer se empezó a pagar el bono de Bs 200 a los escolares de 40 unidades educativas que hay en la provincia Ángel Sandóval. El pago se hará efectivo para 1.963 alumnos del área urbana y 1.789 alumnos del área rural. /Juan Pablo Cahuana