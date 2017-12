Gobernación pide a Campero viabilizar ítems para evitar despidos

Un nuevo conflicto se sumaría a los médicos en Santa Cruz el próximo año. Esta jornada, el titular en Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, anunció que 300 galenos estarían en riesgo de no ser recontratados por el ente departamental el 2018.

La autoridad informó que a principios de diciembre se remitió ante el Ministerio de Salud la Resolución Biministerial que consiste en la autorización firmada por parte de la ministra, para que el Gobierno departamental transforme 300 contratos eventuales en ítems definitivos en los hospitales de tercer nivel.

"El trámite se mandó a principios de diciembre y no sabemos por qué razón la ministra (Ariana Campero) no firmó el trámite hasta la fecha. Está en grave riesgo la recontratación de estas personas si la ministra no lo firma antes que termine el 2017", cuestionó.

Urenda lamentó que el sector salud no haya sido dotado de ningún ítem por parte del Gobierno central en este año, a diferencia de otras gestiones donde el departamento cruceño, con mayor cantidad poblacional, hubiera recibido 200 ítems en el 2006, 40 en el 2013 y 101 en el periodo 2015 - 2016.