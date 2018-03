Para la Gobernación cruceña los recortes presupuestarios y la congelación del pago de regalías por el pozo de Incahuasi son una revancha política del Gobierno que lidera Evo Morales en contra de Santa Cruz por el revés que sufrió primero, con el referendo del 21F de 2016 y segundo, las elecciones judiciales, en diciembre de 2017. "Santa Cruz aportó con más de 800.000 votos a la victoria del NO y también se tuvo un mensaje contundente en contra de la elección de nuevos magistrados", explicó Vladimir Peña, secretario del Gobierno departamental.



Peña adelantó que la Gobernación acudirá a todas las instituciones del departamento, Comité Cívico, empresarios, colegios de profesionales, gremiales, para explicar los daños que puede ocasionar al departamento si es que se continúan con los recortes de dinero y se siguen pagando servicios que le corresponden hacer al Estado. "Este proceso de regalías ha costado sangre a los cruceños. Nuestros abuelos y padres salieron a las calles para que tengamos ese derecho".

La Gobernación de Santa Cruz anunció que desde el 1 de mayo no se seguirá pagando los 1.800 ítems de salud, los bonos prediarios y de vacunación, además de contrapartes de carreteras y desayuno escolar. La decisión fue asumida porque el Estado no ha hecho efectivo el pago de las regalías del pozo Incahuasi y no ha sentado las bases para un pacto fiscal que beneficie al departamento.

Peña cuestionó el hecho de que la ley que establece los límites entre Chuquisaca y Tarija no se aplique de la misma manera para hacer la delimitación entre Chuquisaca y Santa Cruz. "El Gobierno nacional recibe las regalías, incluso Beni y Pando, que están en todo su derecho de recibirlas, lo hacen. Los únicos que nos vemos perjudicados somos los cruceños siendo que aquí se generan esos recursos. A pesar de que hubo un estudio técnico que determinó que el 100% del campo Incahuasi pertenecía a Santa Cruz, se estableció un artificio para decir que no hay límites establecidos", apuntó.

Pago de ítems

"Me da mucha pena ver como hay diputados cruceños que defienden al Gobierno central y no a su departamento. Vamos a interpelar a la Brigada Parlamentaria cruceña, ahí veremos quienes defienden a su región y quienes a su partido (MAS)", dijo.

El secretario de la Gobernación destacó que Santa Cruz es el departamento que más aporta a la economía nacional, lo hace con el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 40% de la coparticipación tributaria

Peña informó que se comenzó el pago de ítems de salud, primero con 400 en 2007 y ahora son 1.800 los que asume como responsabilidad la Gobernación en los 56 municipios del departamento, lo cual representa un gasto de 150 millones de bolivianos.

"No es que nosotros vayamos a mandar a la calle a estos trabajadores, lo que haremos es decirle al Gobierno central que asuma su responsabilidad tal y como lo manda la Constitución Política del Estado, que establece que el pago de ítems de salud deben ser cubiertos con recursos del Tesoro General de la Nación".