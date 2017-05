Gobernación y alcaldías difieren en su visión del pacto

Por un lado, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, considera que los municipios cruceños, incluyendo el capitalino, están apoyando que el pacto fiscal no tiene que ver con una redistribución de recursos, sino con una buena gestión pública y generación de ingresos; y por el contrario, la Gobernación, a través del secretario, Vladimir Peña, aduce que es una lucha de la autonomía contra el centralismo económico que todavía existe.

Ayer, en La Paz, Rubén Costas se refirió al tema señalando que le alegraba que Percy haya estado en la reunión y reiteró que el pacto fiscal no es para quitar dinero a ninguna región, sino todo lo contrario. Por su parte, Peña considera positivo que el alcalde Percy Fernández haya fijado una posición al respecto.

Fiel a su estilo, el alcalde Percy Fernández se expresó sobre el pacto fiscal señalando que hasta la noche antes de participar en la reunión para iniciar la tercera fase del debate, no conocía de qué se trataba el pacto fiscal. Además dijo que el término le había causado confusión y, en tono jocoso, combinó críticas y halagos al ministro Carlos Romero, a quien atribuyó la creación del término. El ministro dijo que tomaba ‘bien’ esas declaraciones ‘algo irónicas’.



Sin embargo, para la Gobernación, Percy dejó dos cosas en claro: que el alcalde de la ciudad más grande del país no tenía idea de lo que era el pacto fiscal y que apoyaba la forma de distribución de recursos del Gobierno del MAS. “Es bueno que haya aparecido el alcalde porque estaba sumergido, no daba ninguna posición sobre este tema. Por otra parte, ha ampliado la alianza con el gobierno que hizo para el 21 de febrero para apoyar la repostulación de Evo”, manifestó.



Agregó que en la Alcaldía cruceña está primando el interés político de no estar mal con el Gobierno. “Todos lo conocemos, Percy se acomoda a las circunstancias del poder”, dijo.

El presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, Rodolfo Vallejos, también apoya la actual distribución de recursos y la forma de trabajo para el pacto fiscal. Desde la Alcaldía cruceña manifestaron que la posición sobre el pacto es la que se expuso en la reunión del jueves.