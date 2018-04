Gente con gripe es aislada en los centros de salud

Ante el brote epidémico de influenza, los centros hospitalarios han habilitado salas de espera y de aislamiento para pacientes con problemas respiratorios, con el fin de prevenir el contagio de la gripe, que ya ha quitado la vida a 14 personas en el departamento cruceño. En aplicación de ley de emergencia municipal, los centros de salud también brindan atención gratuita a los pacientes con síntomas de la enfermedad.

Al menos eso fue lo que se vio ayer en los centro de salud Hamacas y San Antonio, donde se reforzaron las medidas de control y prevención de la enfermedad para evitar contagios.

Por ejemplo, los pacientes que llegan hasta el centro Hamacas lo primero que encuentran es un aviso que advierte de los síntomas de la gripe (fiebre, tos, escalofríos, dolores de garganta y de cabeza, malestar general y otros). Quienes tienen esos síntomas pasan a la ‘sala flu’, donde deben aguardar por asistencia médica. La sala se encuentra en la entrada del centro.

Similar procedimiento se sigue en el centro de salud San Antonio, mientras que en los establecimientos de salud, de 24 horas, han habilitado salas de internación para aislar a los pacientes con influenza.

De igual forma, el personal de recepción está atento para proveer de barbijo y de alcohol en gel a todo paciente que llega en busca de asistencia médica.

Tratamiento gratuito



El director del centro Hamacas, Alan Garrido, informó de que en cumplimiento de la ley que declara emergencia por influenza en el municipio cruceño, los pacientes con síntomas de gripe reciben asistencia gratuita.



“Ya nos llegó la instructiva de que los pacientes con signos y síntomas de influenza sean atendidos gratuitamente. La gratuidad incluye la consulta médica, las pruebas y el medicamento (tamiflu)”, dijo Garrido.



José Pedro Alvarado, de 21 años, fue uno de los pacientes que se beneficiaron ayer con la gratuidad. Llegó cerca de las 10:00 con fiebre alta, dolor de garganta y decaimiento general. Su esposa, que lo acompañaba, contó que los malestares comenzaron el jueves y que ayer ya no pudo ir a trabajar porque la fiebre no cedía. Ante el temor de que se trate de influenza, decidieron acudir al centro de salud. “No nos cobraron por la consulta”, dijo la mujer.



Junto a ellos había otra mujer que dijo tener similares síntomas. El director del centro indicó que desde la semana pasada se ha notado un aumento de los enfermos con males respiratorios y que por día llegan tres o cuatro pacientes con estos cuadros.



Por otro lado, colegios, como el Pedro Gutiérrez Banzer, también están aplicando las medidas preventivas, principalmente el uso de alcohol en gel. Para ingresar al aula, todos los niños deben desinfectarse las manos, al igual que antes de la merienda.



La directora Justa Paz dijo que se ha pedido a los padres de familia que no envíen al colegio a los niños con síntomas del mal, que más bien los lleven al centro de salud. Esto ha ocasionado un ausentismo en los primeros grados que llega al 10%.

Para saber

31 internados

El responsable del Programa Ampliado de Inmunización del Sedes, Boris Chang, informó de que ayer había 31 pacientes internados en los hospitales, entre positivos y sospechosos de influenza. De estos, 10 estaban en terapia intensiva, de los cuales cuatro habían dado positivo al virus y el resto aguardaba las pruebas de laboratorio.



En evaluación, la emergencia

Consultado sobre si es pertinente declarar emergencia sanitaria departamental por influenza, el funcionario del Sedes dijo que eso “se tiene que evaluar” y que para ello se deben cumplir procedimientos. Actualmente, rige la alerta roja departamental, que activó un plan de contingencia.