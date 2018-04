Gendarmes ejecutan el desalojo de comerciantes asentados en el Plan Tres Mil

Tal y como lo había anticipado Angélica Sosa, la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, gendarmes y efectivos de la Policía se trasladaron hasta el Plan Tres Mil, para ejecutar el desalojo de al menos 1.500 comerciantes disidentes, que continúan asentados en la rotonda del lugar tras abandonar los puestos asignados por el municipio en al menos seis mercados de la zona.

Los gendarmes fueron formados y se mantienen pendientes. En la misma rotonda, hasta las 4:30 AM, no habían comerciantes. Esa zona es el punto clave para los accesos a lugares como El Mechero o La Campana y aunque se había anticipado ahí la presencia de vendedores, no habían en ese lugar. De todas formas, los gendarmes se mantenían atentos mientras la Policía desplegaba un carro neptuno.

El objetivo de los comerciantes, según manifestaron autoridades como Sosa o el concejal Romel Porcel, es quedarse en la rotonda para vender productos de hasta dudosa procedencia, afectando a un espacio público. Sosa dijo que tenía la autorización del alcalde Percy Fernández para solicitar respaldo de la Policía. Mientras tanto en la rotonda había una tensa calma ya que los gendarmes estaban listos para cualquier eventualidad.

Algunos bien equipados con el uniforme de siempre y protegidos con cascos, botas y pecheras, esperaban cualquier orden. Los otros dos grupos estaban identificados con chalecos anaranjados, azules y rojos. La inusual presencia de gendarmes bien equipados llamó la atención de los vecinos que dudaban en abrir sus negocios ante un eventual enfrentamientos. Lucían nerviosos y expectantes ante cualquier movimiento.

Se alzaron mesas y muebles con lo que los comerciantes marcan sus lugares. Foto. Rolando Villegas