Vladimir Peña, secretario de Gobierno y vocero de Rubén Costas, aseguró hoy que es bueno generar debate sobre la autonomía, pero que en los últimos 10 años hubo procesos electorales en los que, según él, estuvieron en juego el estatuto y la autonomía. Aseguró que en ese tiempo hubo gente como él, “quienes nos hemos quedado aquí, no nos hemos ido del país, quienes no hemos cambiado de posición, quienes hemos afrontado las consecuencias defendiendo al pueblo, aquí, en Santa Cruz, en Bolivia”.

El mayor crítico a la adecuación del estatuto es Branko Marinkovic, que considera que al cambiarlo sustancialmente no se respetó el voto del cruceños el 4 de mayo y que el texto promulgado por Rubén Costas ha perdido la esencia autonomista al no permitir la elección de subgobernadores. Marinkovic está fuera del país, refugiado en Brasil y procesado por el caso de supuesto terrorismo. Cuando EL DEBER le preguntó sobre los dichos que provenían desde la Gobernación sobre los que se fueron del país, Marinkovic aseguró: “No me quedé porque iba a ir preso por una acusación falsa” y luego mandó a preguntarle algo a Rubén Costas: “Si no es así, pregúntele al gobernador dónde está su hermano”.

Al igual que Marinkovic, Pablo Humberto Costas, hermano del gobernador, está acusado en el proceso de supuesto terrorismo, conocido como caso Rózsa. El nombre del hermano del gobernador se encuentra en las declaraciones de juicio abreviado a Mario Tadic y Elöd Tóásó, dos de los sobrevivientes del hotel Las Américas que se declararon culpables a cambio de salir libres. Ante el juez aseguraron que conocieron al hermano del Gobernador junto a Eduardo Rózsa.

Por su parte el nombre de Marinkovic quedó enredado en el caso cuando un exempleado suyo, Juan Kudelka, dijo en un juicio abreviado que llevó dos sobres con dinero de Branko Marinkovic a la casa donde funcionaba La Torre, una especie de organización que promovía estrategias para las causas del cruceñismo.

Al igual que Marinkovic, Pablo Humberto Costas se encuentra fuera del país.