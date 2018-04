Fiscalía se opone a que Juan Carlos Guedes se defienda en libertad

El Ministerio Público se ha opuesto de manera férrea, a que el enjuiciado en el caso de supuesto terrorismo, Juan Carlos Guedes, consiga la cesación a la detención preventiva del penal de Palmasola. La audiencia se desarrolla en el Palacio de Justicia desde las 9:30.

La comisión de fiscales no quiere que los juzgadores le permitan a Guedes dejar su encierro, situación en la que está desde hace casi nueve años, en el entendido de que la diabetes que padece y las enfermedades que este mal le están provocando, no son terminales y por lo tanto no ponen en riesgo su vida.

El abogado del sindicado, Gary Prado, explicó que en la condición de encarcelado en la que se encuentra su cliente, no puede seguir la dieta establecida para no empeorar su cuadro crónico y tampoco tiene los elementos necesarios para medicarse adecuadamente.

Los juzgadores aún siguen escuchando los alegatos de las partes involucradas en la audiencia y se espera que un media hora más se tenga la decisión respecto al planteamiento de Guedes.