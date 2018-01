Fiscalía analiza si muerte de joven fue homicidio culposo

“Recién había salido bachiller y quería empezar a estudiar y también casarse; estaba pagando su lote en cuotas y quería construir su casa. El 1 de febrero cumplía 20 años”, contaba Leonardo Cáceres ayer, tras sepultar a su hijo Lito, quien falleció por una asfixia y absorción de combustible, luego de que le ordenaran limpiar las cámaras de almacenamiento en el surtidor Ruta Norte, donde trabajaba en Warnes.

El fiscal Walter Cisneros indicó que espera los informes de la Policía para determinar si el caso se enmarca en la figura de homicidio culposo, mientras que el director de la Felcc de Warnes, mayor Marcelo Yujra, manifestó que se tomó declaración al encargado del surtidor, Leucadio A.Q. y que se notificará a los propietarios del surtidor y a algunos funcionarios que fueron testigos del hecho. Además, se harán requerimientos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para conocer los procedimientos que se tienen que seguir para la limpieza de las cámaras de almacenamiento de los combustibles.

Eso en cuanto a la investigación de la muerte del joven que puede derivar en un proceso penal, mientras que, por otra parte, el director departamental de Trabajo, Rajiv Echalar, espera un informe sobre la situación del surtidor para analizar una posible demanda laboral denunciada por los empleados.

La autoridad adelantó que los propietarios habían hecho abandono de la empresa, que hasta ayer no habían sido habidos, pero que serán citados. Así también dijo que a simple vista y según testimonios de los trabajadores, el fallecido no tenía las condiciones técnicas para realizar la limpieza de las cámaras, además de que no era su función. Por otra parte, los funcionarios se quejaron de abusos de los empleadores al obligarlos a realizar tareas para las que no fueron contratados y de retener sus salarios.

“Hay seis funcionarios que han sido retirados y vamos a velar porque les cumplan todos sus beneficios”, señaló Echalar.

Sobre el fallecido, indicó que corresponde que la familia reciba una indemnización.

Surtidor ruta norte

Inspección

Preliminarmente, la dirección del Trabajo ha observado la falta de equipamiento de los trabajadores para realizar algunas tareas, además de recibir quejas de retención de salarios, retiros fuera de norma de empleados y la realización de funciones para las que no fueron contratados.



Investigación

Hasta el momento ha declarado el encargado del surtidor que, según algunos testigos fue quien pidió al joven hacer el trabajo que derivó en su muerte. La Fiscalía solicitará cruce de llamadas para indagar si la orden pudo emerger de la propietaria.



Trabajo del joven

El fallecido fue contratado para atender una bomba de gasolina, no así para hacer limpieza de las cámaras de almacenamiento.