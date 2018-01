Pese a las protestas de un grupo de gremiales del mercado La Ramada en contra del traslado, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, aseguró que nada frena el plan de ordenamiento de la ciudad y que los comerciantes informales sí o sí serán retirados de los espacios públicos, ya sea para trasladarlos al nuevo mercado o sus puestos privados. Es más, fijó para el 1 de marzo la fecha del inicio de los trabajos para despejar las calles del mercado La Ramada, copadas por vendedores informales desde hace 30 años.

“Yo quiero decir una cosa que si el alcalde en esos 90.000 metros cuadrados (que tiene el Mercado Minorista La Ramada) define hacer un módulo educativo, voy a apoyarlo, pero quiero decirle a Santa Cruz que el 1 de marzo los comerciantes salen de las calles, con o sin mercado”, expresó Sosa, cuando fue consultada sobre la sesión, que se llevó a cabo el miércoles en las nuevas instalaciones del Mercado Minorista La Ramada, de la av. Moscú, que acabó en griteríos y agresiones verbales, tanto del alcalde Percy Fernández como de los gremiales que rechazan el plan de ordenamiento de los mercados.

Durante esa sesión, el burgomaestre, molesto por la postura de un sector de gremiales de resistir el traslado, dijo que si los comerciantes no quieren la nueva infraestructura esta puede ser destinada a un centro educativo.

Al respecto, Sosa señaló que si el alcalde decide que el nuevo mercado sea destinado ya no a un mercado sino a módulos educativos, lo apoyará, pero que de igual forma se continuará con el plan de ordenamiento de los centros de abastecimiento.

“A fines de febrero y principio de marzo los comerciantes se trasladan, se trasladan al nuevo mercado si quieren, y si no quieren, (se irán) a sus puestos privados, pues son dueños de puestos privados. Pero las calles quedarán despejadas. Y no estoy amenazando, es más, (a los gremiales) los vuelvo a convocar al diálogo y a la pacificación. Algo que me sobra es paciencia”, expresó la titular del legislativo.

Informó de que seguirán todas las acciones para obligar a los comerciantes a que dejen las calles, por lo que pedirá a la cooperativa de electrificación cortar la energía eléctrica a los puestos ambulantes. Aseguró que también lo hace velando por la seguridad de la población, por los constantes incendios que se han dado en la zona debido a las precarias condiciones de venta.



El secretario de Comunicación, Jorge Landívar, precisó que la decisión del alcalde es continuar con el plan de traslado de los comerciantes informales, por los grandes esfuerzos que ha implicado construir infraestructuras, con condiciones adecuadas para el sector y porque este proceso que ha venido trabajando desde hace varios años.

Por su lado, el concejal y dirigente gremial Jesús Cahuana dijo que pedirá al burgomaestre que reconsidere su decisión de darle otro destino al mercado minorista, a fin de que los mercaderes que tiene solo un puesto no queden librados a suerte.

Piden mesas de trabajo



Por su parte, ayer miles de comerciantes de La Ramada, encabezados por los dirigentes Jaime Flores y Róger Labardens, llegaron en marcha hasta el Concejo Municipal, para exigir al alcalde cruceño que presente disculpas públicas por haber “ofendido a las mujeres gremialistas” y para expresar su rechazo al plan de traslado mientras no haya un consenso.

“Pedimos la apertura al diálogo para que las cosas se reconduzcan, que se pueda consensuar, que se pueda socializar para saber cuáles son las verdaderas condiciones del traslado. Exigimos que se reglamente la Ley 036 de Abastecimientos y Mercados(...). Mientras que no se socialice, no hay traslado del mercado”, dijo Flores.



En esta misma línea, Labardens pidió la revisión del censo gremial y que se instalen mesas de trabajo. “No es que no queremos irnos, queremos tener las cosas claras”, dijo el exconcejal del MNR, al hablar de necesidad de la reglamentación de la ley 136.

Los movilizados se declararon en estado de emergencia y volvieron a desconocer al concejal Cahuana, a quien acusan de haberlos traicionado.

Tampoco descartaron iniciar un proceso penal contra el burgomaestre cruceño por los delitos de racismo y discriminación.



Denuncian otros interes



En medio del conflicto, Landívar y el concejal Cahuana acusaron a los dirigentes del sector movilizado de defender sus propios intereses. Los movilizados, a su vez, acusan a Cahuana de inflar el censo para beneficiarse con puestos en el nuevo mercado.

“No sé si estarán felices por la determinación del alcalde de que el área para el mercado La Ramada se convierta en un centro educativo. Hay intereses de por medio, por supuesto. Tenemos firmado y grabado a quienes tienen 15, 12 y ocho puestos en La Ramada. Ni siquiera los ocupan, los alquilan. Otros tienen puestos en diferentes mercados. A ellos no les va afectar que se los bote del mercado La Ramada”, dijo Cahuana, refiriéndose a los dirigentes del sector que se encuentra movilizado.

Landívar también se refirió al tema. “Hay quienes han vendido puestos. Resulta que si los trasladan van a tener que devolver el dinero y están preocupados”, denunció el secretario de Comunicación.



Durante la sesión del miércoles, algunos oradores pidieron que se haga una auditoría al censo gremial, pues aseguran que Cahuana infló los datos para beneficiarse con puestos en el nuevo mercado.



El jefe del censo gremial, Juan Carlos Rodríguez, negó las acusaciones y dijo que el proceso aún está en etapa de revisión.

Según Rodríguez, 6.871 comerciantes se registraron para ser censados. Dijo que durante la verificación se detectaron 89 puestos fantasmas, que fueron depurados, lo que demuestra que el proceso es transparente.



Un 90% de avance



Las autoridades municipales informaron de que el Mercado Minorista La Ramada tiene un 90% de avance, mientras que el Minorista Los Pozos, un 95%.



Sobre el nuevo mercado La Ramada, el secretario de Equipamiento Social, Roberto Áñez, precisó que la infraestructura, que abarca 21.748 metros cuadrados, fue construida sobre una superficie de terreno de 93.450 metros cuadrados. Cuenta con 4.200 puestos de venta que están distribuidos en tres grandes bloques.



Los puestos tienen cinco metros cuadrados, pues fueron ampliados a pedido de los mismos comerciantes que en su momento observaron que la dimensión de los locales era muy pequeña.

Inversión millonaria

Fuerte Inversión

El septiembre del año pasado, se conoció que el traslado de mercaderes le está demandando a la ciudad una inversión de Bs 120 millones. Adicionalmente a este monto, la Alcaldía adquirió un crédito por Bs 20 millones para la ampliación del Abasto, lo que significa que el gasto es de Bs 140 millones.



La Ramada

Solo el minorista La Ramada está demandando una inversión de Bs 48 millones, pues inicialmente se invirtieron Bs 40 millones en la obra y luego se tuvo que destinar otros Bs 8 millones para su ampliación.

Mercaderes

6.871

La Ramada

Es el número de comerciantes que se que ha anotado para ser censado, pero aún se está haciendo la depuración.



2.200

Los Pozos

Es la cifra de comerciantes censados en el mercado Los Pozos. El mismo número de puestos hay en el minorista Los Pozos