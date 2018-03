Fidalga: un perito evalúa las pérdidas económicas y las causas del incendio

Tras el voraz incendio, funcionarios del centro comercial empezaron con la tarea de evaluación, para determinar el impacto económico producido por el siniestro. Lo que sí está claro es que la empresa está asegurada.

Así, Rodrigo Bedoya, vicepresidente de La Boliviana Ciacruz, informó de que Fidalga se encuentra asegurada en su compañía y que en esa condición van a brindarle todo el apoyo necesario a su asegurado, con el objetivo de restablecer las operaciones normales del centro comercial en el menor tiempo posible.

En tal sentido, ayer la empresa designó a un ajustador especializado que ya inició su trabajo pericial para establecer la causa del siniestro y las pérdidas sufridas.

“Como compañía, lamentamos profundamente que nuevamente la mala fortuna haya afectado a la familia Schamisseddine y esta vez por un evento que se origina en uno de los locales alquilados a un tercero, por la información preliminar que se tiene del siniestro”, sostuvo Bedoya.



En cuanto a las pérdidas económicas Álvaro Sedano, gerente Administrativo y Financiero del Fidalga, indicó que es prematuro monetizar el daño provocado por el incendio, aunque dio algunas pistas: como que la planta baja, donde está el patio de comida y una docena de empresas fue la más dañada, el techo y su estructura también sufrió el impacto del fuego, lo mismo que un depósito ubicado en el tercer anillo externo.



“El daño de la infraestructura hubiera sido mayor, pero afortunadamente el protocolo de seguridad ha funcionado lo mismo que la red húmeda contra incendios”, remarcó Sedano.





Cuando se le consultó del origen del incendio y como se explicaba que la empresa enfrentaba un nuevo siniestro (el quinto desde 2006), Sedano subrayó que se debe esperar el informe oficial de los peritos para tener una información más detallada y no solo especulaciones.

Cabe recordar que en las gestiones 2006, 2008, 2009 y 2011 la empresa, en distintas sucursales, tuvo que hacer frente a este tipo de siniestros.



Enrique Bruno, jefe de los bomberos voluntarios de Fundasol, indicó que la reacción de los bomberos de la Policía, de la municipalidad y de la Gobernación fue coordinada y acertada. Sin embargo, hizo notar que este tipo de accidentes debe hacer recapacitar sobre la capacidad real que tiene el departamento.



Sin embargo, Enrique Bruno Camacho, director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), explicó que el incendio desveló grandes carencias en la atención a emergencias en la capital cruceña, entre las principales está la falta de carros bomberos y sistemas de alerta.



El funcionario, en entrevista con EL DEBER Radio, indicó que para atender incendios de gran magnitud en lugares como condominios, edificios e instalaciones que aglutinan grandes cantidades de personas faltan personal y equipos.



“No tenemos camiones para atender incendios en edificios ni con gran capacidad para transportar agua”, precisó Bruno y señaló que existe una preocupación, pues no se puede seguir repitiendo este tipo de eventos, por lo que van a esperar y solicitar al centro comercial un informe oficial sobre la causa de este y de los otros incendios.



Evaluar los posibles riesgos

Antonio Quisbert, especialista en seguridad industrial, sostuvo que es clave la valoración del riesgo intrínseco de incendio que pueda existir en diferentes sectores de un supermercado.



“De ese modo, los sectores que tienen alto riesgo de incendio, donde se maneje combustible o elementos altamente inflamables, tendrán medidas más exigentes de cumplimiento en cuanto a prevención y protección contra incendios. Entre ellas medidas de señalización (óptica, acústica hasta táctil) para que la gente pueda establecer y determinar el nivel de riesgo y qué cosas debe hacer en el área”, dijo Quisbert, que hizo notar que es vital contar con adecuadas vías de escape o evacuación.

Testimonios

“Es muy grave”

Percy Mendoza, dueño de un negocio de venta de perfumes y accesorios. indicó que el techo quedó muy mal. “Nos llamaron por teléfono por la mañana para decirnos que había un incendio y todos los inquilinos nos movilizamos desesperados”.

“Dios nos ayudará”



“Este negocio es mío, no estaba asegurado, pero lo más importante es que no hubo daños personales. Desde hace años tenemos esta tienda en la planta baja. Sé que Dios nos bendecirá y nos levantará rápido”.

“No hubo víctimas

Mariela Paniagua, asambleísta de Demócratas por Warnes, dueña de un negocio familiar, dijo que el fuego se intentó apagar con sus extintores, pero no fue posible. “Hemos perdido unos $us 70.000, pero lo más importante es que la gente está bien”.



“Todo fue rápido”

Para la vendedora de jugos Andrea Rojas, el avance del fuego fue veloz, no hubo mucho tiempo para reaccionar. “El humo nos hizo toser, no se veía nada. Lo primero que agarré fueron las llaves, mi cartera y salí corriendo; tuve mucho miedo”.

“No fue en nuestro local”

Joaquín Paniagua, socio del restaurante 1987, negocio en el cual se dijo en redes sociales y otros medios que se originó el fuego, indicó que esa información es errada. “A las 11:30 nos encontrábamos realizando los últimos ajustes a la caja y al mesón del bufé para poder atender, ya que a las 11:30 abrimos al público. En ese instante se suscitó un fuego en el techo. Tratamos de apagarlo con los extintores que tenemos. Si bien nosotros teníamos la parrilla prendida, esta no ocasionó el hecho, ya que la apagamos luego de que comenzó a arder el techo. No entendemos cómo pasó esto”.