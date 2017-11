En la jornada de ayer, se esclarecieron dos hechos violentos suscitados en La Guardia en los últimos días; por un lado se evitó que un inocente siga preso por un crimen que no cometió, y por otro, se logró determinar que la persona que fue victimada a golpes cuando fue encontrada dentro de una vivienda ajena, estaba extraviada debido a que sufría alzhéimer, una enfermedad relacionada con la pérdida de la memoria.



No hablaba español

Tobías Rojas (63) era oriundo de Arani, Cochabamba, y aunque entendía algo de español, hablaba solo quechua. Se dedicó a la agricultura hasta sus 50 años, cuando el mal de alzhéimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la memoria a tal punto de no reconocer ni a sus familiares, le impidió seguir en esa labor.

Sus tres hijos, que viven en Santa Cruz, lo trajeron a vivir a una casa en la avenida Bolivia, zona de Los Lotes, en mayo de este año. “En un descuido se salió de la casa y estaba extraviado desde el 1 de noviembre”, relató Mabel Roca, su nuera.

Debido a su enfermedad, Tobías fue a parar a la urbanización Paraíso, en el kilómetro 9 de La Guardia. Allí, fue confundido como ladrón por un grupo de vecinos que no entendían lo que el hombre decía en quechua. Lo golpearon con puños, patadas y un palo de gallinero. Horas después, falleció camino al hospital y dos de los autores fueron apresados sindicados por homicidio.

“Nos enteramos por los medios de comunicación que había una persona muerta no identificada; no podemos creer que la gente le haya hecho eso a una persona de la tercera edad. Cómo pudieron ser tan crueles y golpearlo con tanta rabia”, protestó Roca.

Señaló que su suegro se había extraviado anteriormente en el mes de julio y que tras ponerlo en conocimiento de la Policía, se supo que fue hallado en el Palacio de Justicia y llevado a un hogar de la tercera edad. “Denunciamos la desaparición a la Policía y recorrimos los hogares creyendo que lo encontraríamos de nuevo”, agregó la mujer entre lágrimas.



Marlene Coca, abogada de la familia, señaló que se querellarán contra los dos detenidos por el crimen y que pedirán la sentencia máxima para ellos.



Evitan que inocente vaya preso

Gracias al trabajo del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), a la cabeza del capitán Cristian Sánchez, se logró determinar al verdadero autor del crimen de Félix Cortez Escobar, el casero de una quinta que fue victimado en Pedro Lorenzo, municipio de La Guardia, señaló el director de la Felcc, Gonzalo Medina.



Por este caso fue detenido Edmundo Vélez Andame, sindicado por el brasileño Jefferson Roque Dos Santos Oliveira (20), quien se hizo pasar como ‘testigo clave’ del hecho, como coartada. Sin embargo, el Iitcup halló huellas de Dos Santos en una herramienta de trabajo y un machete usados en el homicidio.



El autor del crimen, que trabajaba en una quinta aledaña al lugar del hecho sangriento, incluso intentó inculpar a su jefe, pero ante las evidencias de sus huellas dactilares terminó admitiendo su culpa como único responsable.

Ante esta situación, la Policía pedirá que se libere a Vélez Andame.