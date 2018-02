Fallecidos en alcantarilla no tenían protección para hacer los trabajos

Los obreros que la noche de este jueves perdieron la vida presumiblemente asfixiados por gas metano en una alcantarilla de Saguapac, los hermanos Carmelito (34) y René Cossío Rodríguez (40), no tenían protección para realizar su trabajo, según indicó el coronel Igor Echegaray, subcomandante de la Policía.

“Tiene necesariamente que cumplir con protocolos de seguridad, ir con el equipo respectivo para evitar este tipo de tragedias. En mi entender hay doble responsabilidad: en la empresa que contrata al personal y viola esas normas; y Saguapac porque debe revisar los protocolos. Amerita que se investigue”, dijo el subcomandante la Red Uno.

Los hermanos Cossío estaban concluyendo su trabajo cuando ocurrió la tragedia, en el tercer anillo externo entre las avenidas Centenario y Roca y Coronado.

Operativo de rescate en el tercer anillo (Foto: Jorge Gutiérrez)

Carmelito llamó a uno de sus familiares a las 17:48 para decirle que ya había terminado la jornada laboral y estaba por retornar a casa. De pronto, según el relato de una de sus hermanas, Mignori Cossío, a la red Unitel, “algo pasó con René y Carmelito entró para ayudarlo”.

Después de eso, la familia no sabe más nada, no les dieron información y tampoco les dejaron ver los cuerpos. Suponen que se resbalaron y cayeron, aunque no pueden entenderlo porque eran trabajadores con experiencia: “toda la vida han trabajado en lo mismo, mi padre se dedicaba a la misma actividad”, Mignori.



El operativo duró cerca de siete horas (Foto: Jorge Gutiérrez)

Según testigos, cerca de las 18:00 sus compañeros de trabajo se percataron de la desgracia y llamaron a la Policía, que llegó junto con otros grupos de rescate.

Alrededor de las 19:30 se recuperó el cuerpo de Carmelito y a las 02:00 del viernes sacaron los restos de René, que estaban a 11 metros de profundidad del ojo de la alcantarilla, según Echegaray.

Dos huérfanos

Carmelito era padre soltero y deja en orfandad a dos niños de 6 y 8 años que este año iniciaron el colegio. “No sabemos cómo les vamos a explicar a los niños, el fue padre y madre para los dos”, relató Mignori.

Los hermanos Cossío pertenecían a una familia unida. Ambos vivían en la casa de su madre, en el Plan 4.000 y tenían tres hermanas mujeres.

Familiares llegaron al lugar para esperar el rescate de cuerpos

(Foto: Jorge Gutiérrez)

Empresas

La empresa EJE, para la que trabajaban los hermanos, fue subcontratada por Saguapac, cooperativa de agua que estaba realizando trabajos a pocos metros del ducto por donde ingresaron los operarios, debido a un hundimiento que se había producido tres semanas atrás.

El jefe de la Unidad de Comunicación e Imagen de Saguapac, Óscar Barbery, dijo que las víctimas son trabajadores de una empresa terciarizada, “que se supone que cumple con todas las normas de seguridad que establece el contrato” y manifestó que colaborarán en lo que sea necesario.

En el operativo participaron bomberos voluntarios y de la Policía

(Foto: Jorge Gutiérrez)

Hipótesis extraoficial

De acuerdo con los testimonios de algunos técnicos que estaban en el lugar, cuando se abre la tapa de una cloaca se debe dejar el ducto abierto por varios minutos, ya que así se permite que los gases concentrados se puedan disipar.

Sin embargo, se presume que los hermanos no tomaron esta precaución y se desmayaron debido a la inhalación del gas, para luego morir por asfixia.

Operativo de rescate en el tercer anillo (Foto: Jorge Gutiérrez)

Cuestionan lentitud de la Policía

Según una periodista de la Red Uno, los vecinos se contactaron con el canal de televisión para alertar del incidente y éste llamó a la Policía que tardó en atender la llamada y en asistir a los accidentados. El coronel Echegaray dijo en el mismo medio “que se investigará quienes, por omisión de acción, cometieron un delito”.

Mira los videos de la cobertura que hizo anoche EL DEBER Digital: