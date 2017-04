FAB y Felcn indagan el paradero de piloto

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) iniciaron, por separado, investigaciones para dar con el paradero del excomandante del SAR-FAB de Trinidad Marco Antonio Reyes Trigo, teniente coronel desaparecido desde los primeros días de enero.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, confirmó ayer que el militar estaba desaparecido y añadió que no acude a su fuente de trabajo desde principios de año y que no se tomaron las medidas administrativas ante este abandono, “con la esperanza de que aparezca”.

Contó que la esposa de Reyes Trigo, que denunció en la Policía la desaparición, fue hasta Trinidad para recoger el vehículo del jefe militar, ya que había quedado estacionado en la unidad donde trabajaba.

Ferreira aseguró que el piloto no salió de Beni en un avión de la FAB y agregó que la avioneta con matrícula CP-3057 era civil y no estaba en misión oficial. Además, la autoridad indicó que el agente no podía volar por prescripción médica desde hace ocho años.

Felcn abre investigación

El jefe nacional de la Felcn, Santiago Delgadillo, indicó que se abrió una investigación para establecer si la desaparición del militar tiene relación con algún hecho de narcotráfico.

Delgadillo dijo que cruzan datos con Perú para saber si una avioneta con matrícula CP-3057 ingresó a su país, ya que fue en esta nave que Reyes fue visto por última vez.