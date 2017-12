“Es probable que hubiéramos cometido errores en Eurochronos”

¿Qué análisis hace, como jefe de la Felcc, de los hechos suscitados en 2017?

En 2017 hemos esclarecido 11.159 casos, más que los 7.002 de la pasada gestión. Además, de los 23.694 casos denunciados hasta la fecha, hemos logrado esclarecer el 47%, el año pasado el porcentaje llegaba al 44%.

Desde que yo me hice cargo de la Felcc, en septiembre del 2016, nos trazamos la meta de desarticular las organizaciones criminales que estuvieron atracando en la ciudad, asaltando a los cambistas y algunas joyerías, como el ataque a Imperio, donde la organización de brasileños y bolivianos logró ser desarticulada. A partir de ese momento no se dieron más casos similares, hasta que nos encontramos con el ataque a Eurochronos, atraco ejecutado por otra facción del Primero Comando de la Capital (PCC) que enlutó a la capital.



¿Cuántas organizaciones criminales aún están siendo buscadas por la Policía?



Ya no existen organizaciones criminales de la talla de las que detuvimos y están en Palmasola, pero no es menos cierto que tenemos otro gran problema que son aquellos robos de cuantía menor, como robo de celulares, de billeteras, de carteras, que ocurren en la soledad de las calles sin luz en horas de la noche, donde las víctimas son mujeres, adolescentes y personas de la tercera edad que son atacadas por pequeños delincuentes que actúan a bordo de un vehículo, en grupos de tres personas, usan cuchillos y armas de fuego de juguete. El monto no es significativo, pero estos hechos ocurren con cierta frecuencia.



¿Esto se suma a la sensación de inseguridad de la población?



Esa es la sensación de inseguridad que se genera. Muchas veces un robo se convierte en un asesinato o en una tentativa de homicidio, porque muchas personas, especialmente los jóvenes, se resisten a entregar sus pertenencias y son víctimas del uso de armas de fuego o chuchillos.

Nosotros, como Felcc, hemos dado con la mayor cantidad de delincuentes de este tipo de hechos, pero ni bien mandamos a la cárcel a tres o a cuatro organizaciones delictivas involucradas en múltiples robos, inmediatamente aparecen otras.

¿Así se van reproduciendo?



Sí, y los actores son los mismos, personas que no pasan de los 25 años y en algunos casos menores de edad, de 13, 14 y 15 años, que son utilizados por otros mayores de edad y que al calor de alguna droga que consumen para tener más valor, salen a las calles a robar. Esa ha sido la constante y ha generado una suerte de inseguridad; sin embargo, los sistemas de patrullaje planificados desde el Comando Departamental han sido lo suficientemente exitosos. En este año, varios días hemos tenido cero casos.Ese es un hecho llamativo..

Sí, nosotros tuvimos días en los que no se registraron casos de relevancia, se han presentado denuncias, pero hechos violentos cero y no un solo día, este fenómeno se mantuvo por al menos 30 días seguidos. Eso reflejó que los sistemas preventivos y de planificación funcionaron.

¿Qué significa la presencia de las pandillas en el escenario de los jóvenes delincuentes?

Hemos identificado a varios grupos delictivos, pandillas juveniles, que están en el Plan Tres Mil, la Villa Primero de Mayo, la Pampa de la Isla, la doble vía a La Guardia y la carretera a Cotoca, donde las pandillas se van reproduciendo con jovencitos, niños que no llegaron ni a 12 años y ya son pandilleros. Cuando cumplen 16 años ya cometen hechos delictivos, presas de personas mayores. Esto obedece también a un problema familiar, un tema de valores, porque son hijos de familias disfuncionales, son niños que crecieron en la calle y que ni bien tienen un poco de fuerza se convierten en delincuentes.

A mediados de año detuvieron a Mariano Tardelli, luego de un atraco violento pocas veces visto en la ciudad, ¿cómo está la investigación en ese caso?

Lo primero que nos enseñó este hecho fue una nueva forma de delito, el nuevo ‘cargazo’, como denominan estos asaltos en Brasil, donde es una constante. Como Policía no estábamos preparados para ese tipo de robos y debo confesar que inmediatamente ocurrió aquello acudí a un amigo, al coronel Freítas, comandante de la Policía Militar en frontera, y le pregunté qué experiencia tenían ellos en este tipo de hechos. Él me dijo que eran operaciones de largo aliento, que debíamos tener paciencia para estrangularlos y que bajo ningún punto de vista convenía entrar a la pelea en el monte porque allí tendríamos bajas. El Bope de Brasil nos colaboró en esta operación y cuando tuvimos la capacidad de reaccionar, detuvimos al cabecilla y con él a aproximadamente a ocho personas. Adquirimos experiencia, pero también demostramos fortaleza, entereza, dedicación y les dimos un mensaje a los delincuentes, que la policía boliviana estábamos en condiciones de pelear y que no permitiríamos que se repitan estas acciones.

Otro caso que generó dudas y críticas fue el enfrentamiento en Eurochronos, ¿este caso para la Felcc está cerrado?

Sí, porque los delincuentes fueron dados de baja, existen dos que sobrevivieron, la persona que hacía de conductora, que era también la esposa del cabecilla de esta organización delictiva, y otro sujeto que participó en el atraco de forma intelectual y material, que está detenido en el penal de Palmasola. Ahora bien, decían que la planificación policial estaba mal, nosotros hicimos saber al Ministerio Público que esta operación no fue planificada, fue una intervención policial que obedece a una acción delictiva y a una reacción policial, y no existe un comandante que dirija esta operación. En este caso solamente llegamos a contrarrestar una arremetida delincuencial fuertemente armada.

¿Fue un error decir horas después del enfrentamiento que una bala de los delincuentes mató a Ana Lorena Tórrez?

Es probable que hubiéramos cometido errores, pero también debemos pensar que reaccionamos casi inmediatamente, si hubiéramos permitido que estos delincuentes se hayan salido con las suyas habríamos tenido varias personas heridas y la organización se habría fortalecido para ejecutar golpes con posibles hechos lamentables.

Es probable que nos hayamos equivocado en un principio, pero aún la muerte de la señora Ana Lorena, a quien la consideramos una mártir de la inseguridad ciudadana, junto con el capitán Gutiérrez, obedecen a un hecho delincuencial, la presencia policial fue motivada por el cumplimiento del deber.

En los videos del operativo se ve a un policía disparando contra el gerente de Eurochronos y pateando el cuerpo de uno de los delincuentes que fue dado de baja, ¿eso también fue un error?

Sí, seguramente no solo cometimos este error, pero la presencia policial estaba motivada por el cumplimiento del deber, separando todos aquellos errores, que por cierto son los menos, fue un operativo exitoso, frustramos un importante robo y acabamos con una peligrosa organización.

Dos de los atracadores abatidos salieron de la cárcel con órdenes judiciales cuestionables, ¿qué lectura le dio a la Policía esto?

La Felcc, a través del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), oportunamente hizo llegar un informe a la expresidenta del órgano judicial, María Teresa Lourdes Ardaya, de que un grupo delictivo del PCC estaba pretendiendo sobornar a jueces para obtener su libertad y planificar asaltos.

¿Y no se hizo nada?

Se les hizo conocer los nombres de dos de los asaltantes, pero igual salieron libres.