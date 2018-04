Para que no quede ni un vendedor alrededor del mercado La Ramada, la Alcaldía trabaja en la demarcación de los locales en el nuevo mercado minorista, en la zona de la avenida Moscú, casi séptimo anillo, donde deben ingresar alrededor de 7.000 comerciantes, de ellos 5.000 estarán en puestos fijos, y el resto son los denominados ambulantes y feriantes, que serán ubicados en puestos movibles.

En el segundo día de preparativos, las filas siguen siendo largas para el ingreso de gremiales para inspeccionar los puestos y verificar si falta algún detalle que debe ser subsanado hasta antes del 30, que es la fecha de la inauguración de La Ramada.

La directora del nuevo centro de abastecimiento, Sonia Rueda, explicó que en los 19 galpones, construidos en la primera fase, serán repartidos los comerciantes de ropa, bazar, zapatería, bisutería y otros. En el bloque nuevo, que es el más grande, estarán las ventas de abarrotes, verduras, frutas, carne, lácteos, huevos y panadería.

Desde La Paz



Debido a la euforia gremial por asentarse en el nuevo mercado, ayer se apersonaron por La Ramada un grupo de comerciantes llegados de La Paz, los que dijeron pertenecer a la Asociación Cruceños con Esperanza que pretenden obtener locales.



Al ser alertada de esta asociación la directora del mercado los hizo buscar, pero se habían marchado. “Lamento decir que hubo un proceso previo de charlas donde ellos no se hicieron presente”, acotó Rueda.



El concejal y dirigente de la Federación Única de Gremiales, Jesús Cahuana, advirtió que no se dejen sorprender porque están apareciendo asociaciones fantasmas que ahora quieren ser parte del mercado.



“Los supuestos comerciantes no pueden hacer lo que les dé la gana, somos muchos gremiales que hemos aceptado el reordenamiento, por ello esperaremos hasta el 29 para el reparto de puestos”, anotó.



Reclamo



Felipe Tejerina Castedo y su familia continúan en vigilia afuera del nuevo mercado, exigiendo a la Alcaldía entrar en negociación, reiterando que no recibió ni un centavo por la expropiación de su lote, de 7.849 metros cuadrados, por el cual pide $us 1,6 millones, mientras que la comuna insiste en que ha depositado Bs 2 millones.



“Nunca firmé el presunto acuerdo, lo hicieron los otros dueños”, aseguró Tejerina.

En la jornada

Cuidantes

Familiares de los interesados no dejan solos los puestos que esperan les sean asignados a partir del 29. El lunes han dormido dentro del mercado.



Plaza

En el nuevo galpón se respetó el área verde que tiene cuatro árboles de mango. Alrededor se asentarán puestos de carne, lácteos, abarrotes y verduras.