Enrique Bruno: “Las personas que tomaron estas acciones deben ser juzgadas”

Hace -31140 segundos

La autoridad pide cambios en las estructuras judiciales, para que la gente confíe en la justicia y en el sistema penitenciario.



¿Qué opinión le merece lo ocurrido en San Julián?

Esto es algo muy alarmante, la violencia genera más violencia. Es importante trabajar en las investigaciones y dejar en manos de la justicia estos hechos. Esto también es una muestra de que la gente está cansada de que la justicia no funcione.



¿Pero en este caso la persona linchada había sido detenida y un juez ordenó su encarcelamiento?

Sin embargo, sabemos que muchos de estos detenidos van a un sistema penal que no está funcionando, que no hace una restauración de persona y todos sabemos que la cárcel es una escuela del delito. Pese a todo esto, de ninguna manera es aceptable este tipo de medidas y aquellas personas que tomaron estas acciones deben ser juzgadas porque han cometido un delito. No se puede permitir que se mantengan este tipo de escenarios.



¿Qué se puede hacer frente a lo ocurrido?

La justicia tiene que actuar para que la población entienda que no se pueden hacer las cosas de esta manera.



¿Es posible llamar a un Consejo de Seguridad Ciudadana de emergencia?

Estas situaciones se deben tomar como emergencia, para que las autoridades asumamos acciones. Se convocará a las autoridades pertinentes.

