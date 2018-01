En la mayoría de las provincias el paro es contundente

En la mayoría de las provincias de Santa Cruz, el paro cívico se está acatando en forma disciplinada desde las primeras horas de esta jornada. Líderes cívicos, junto a representantes de instituciones y pobladores han llevado a cabo marchas y también bloquean las carreteras y las principales avenidas.

No obstante, hay regiones donde no se está acatando la medida, como en San Julián y Cuatro Cañadas. En Yapacaní, líderes cívicos han cortado la carretera a Cochabamba, pero varias instituciones están trabajando de forma normal.

Los matieños acataron a medias el paro. Algunas tiendas abrieron sus puertas/Foto: Juan Pablo Cahuana

San Matías

En esta población, que amaneció lloviendo, el paro se acata a medias. Anoche, luego que concluida la reunión de los transportistas, se determinó no acatar el paro cívico y por ello, tanto mototaxistas como comerciantes hoy están trabajando de forma normal.

Marcelina Herrera, presidenta del Comité Cívico Femenino, recorrió los mercados para pedir a los comerciantes que acatan el paro y cierren sus tiendas y puestos de venta.

En el hospital municipal, en la Alcaldía, en la Subgobernación y en la terminal de buses el personal está acatando el paro.

Josesanos se valieron de todo para bloquear las calles/Foto: Límber Cambará

San José de Chiquitos

En una jornada bastante nublada, con amenazas de lluvia, mototaxistas y dirigentes cívicos hicieron un recorrido para verificar cómo se acata el paro. Al paso de la bulliciosa caravana, los manifestantes recibieron muestras de apoyo con aplausos y petardos.

Hay satisfacción de parte de los líderes cívicos, porque la mayoría de los sectores están acatando disciplinadamente la medida.

El autotransporte ha bloqueado la carretera bioceánica en los tres puntos de ingreso a San José.

En Concepción la gente también se movilizó desde temprano/Foto: Jorge A. Huanca

Concepción

El paro cívico se cumple en 95%. El comercio está inactivo y no circulan vehículos del transporte público.

Instituciones como el poder judicial, gobierno municipal y subgobernación cerraron sus puertas. A la salida del municipio se instaló un punto de bloqueo que impide el paso de motorizados.

El presidente del Comité Cívico de Concepción, José Serrate, dijo, sin entrar en detalles, que la medida transcurre con algunos incidentes menores.

Para Serrate, la población ha tomado conciencia de la lucha y se plegó voluntariamente. "Pedimos respeto al resultado del referendo de 2016 y la abrogación total del Código del Sistema Penal’, apuntó el dirigente.

Los trabajadores en salud, del hospital César Banzer, en apoyo al paro cívico protagonizaron una marcha de protesta, en su quinto día de paro nacional indefinido.

Estos vecinos dijeron no a la repostulación del presidente Evo Morales/Foto: Carlos Quinquiví

San Ignacio de Velasco

Desde las cero horas se acata el paro decretado por el Comité Cívico. Las calles están desiertas, porque el transporte público no está trabajando; los mercados están cerrados, al igual que los comercios. Asimismo, las oficinas del gobierno municipal están cerradas.

El presidente del ente cívico de San Ignacio, Rony Justiniano, dijo que, pese a la persistencia lluvia, la medida en contra de la repostulación del presidente Evo Morales y por la anulación del Código del Sistema Penal, se cumple a cabalidad. Solo trabajan las oficinas estatales como el Segip y algunas entidades bancarias como el Banco Unión.

Hay dos puntos de bloqueo, una en la ruta bioceánica, que une a la Chiquitania con Santa Cruz, y otra en la ruta San Ignacio-San José de Chiquitos.

El paro también se cumple en San Miguel y en San Rafael de Velasco.

Con sus maletas a cuestas los viajeros tuvieron que hacer trasbordos en Puerto Suárez/Foto: Wálter Coria

Puerto Suárez

El alcalde Asís Aguilera, el exlíder cívico Elías Morales junto a otros pobladores hicieron un recorrido para verificar el acatamiento del paro. Tanto en Puerto Suárez como en El Carmen Rivero Tórrez se está acatando la medida desde las primeras horas de la maña, excepto las instituciones públicas, que según el jefe de Trabajo, Gary Martínez, están trabajando normalmente.

Varios vehículos con carga y pasajeros han llegado hasta los puntos de bloqueo y se han tenido que parquear en la ruta hasta que acabe el paro. Los viajeros tuvieron que hacer trasbordos o caminar varios metros con sus equipajes a cuestas.

En esta región fronteriza hay tres puntos de bloqueo: en la vía de ingreso al pueblo, a la altura del Cerrito Colorado y la frontera.

A las 5 de la mañana tocaron las campanas del templo nuestra Señora de las Mercedes, como dando inicio al paro.

Vallegrande

Los pobladores también le dijeron sí al paro cívico. Los cuatro mercados públicos están cerrados y los servicios de taxis y motos no trabajan, pero sí están trabajando, las cooperativas, bancos, los comercios privados y otras dependencias estatales.

No hay atención en las oficinas municipales de Vallegrande, cuyas autoridades son de Democratas. No obstante, en Comarapa, el alcalde Hugo Valverde, dijo que en esa región no se acata la medida.

San Javier registra poco movimiento en este día de paro/Foto: Magno Cornelio

San Javier

El paro cívico empezó con varios puntos de bloqueo, aunque algunos negocios están atendiendo, pero no así los dos centros de abasto, que acatan la medida.

Trabajadores del hospital municipal, representantes del Concejo Municipal y representante de diferentes instituciones unieron fuerzas para bloquear las vías. Las oficinas del gobierno municipal de San Javier atienden normalmente.

Cívicos de Yapacaní junto con pobladores llevaron a cabo una marcha de protesta/Foto: Soledad Prado

Yapacaní

Muy temprano hubo una marcha a la cabeza del presidente del Comité Cívico de Yapacaní, Mario Vaca. Médicos y trabajadores de salud se sumaron a la movilización.

Con tierra y palos fue cortado el paso a ambos lados del puente Yapacaní. Se informó de que vecinos de Santa Fe y de San Carlos también se movilizaron en favor del paro cívico.

Los pailoneños salieron a las calles en marcha/Foto: Huber Vaca

Pailón

El comité de defensa de la democracia juntos a otros sectores llevaron a cabo una caminata por las calles pailoneña y luego se concentraron en la plaza principal.

La población está divida. Los mototaxistas y taxistas están trabajando con normalidad, al igual que los comerciantes.

La presidenta del Comité Cívico Femenino, instaló un punto de bloqueo en las puertas del ente cívico.

En Ascensión de Guarayos las calles lucen vacías/Foto: Désther Ágreda

Ascensión de Guarayos

Desde horas de la madrugada, brigadas conformadas por el Comité Cívico procedieron con el bloqueo de la carretera Santa Cruz- Trinidad, así como también los principales ingresos al pueblo.

Las calles yacen vacías y los mercados cerrados. Marcelo Méndez, presidente del Comité Cívico, y el subgobernador Wigberto Álvarez, calificaron de positiva la media jornada de paro cívico.

En Camiri hay bloqueo de la carretera/Foto: Teófilo Baldiviezo

Camiri

Las movilizaciones exigiendo la abrogación del Código Penal continúan en esta ciudad y, aunque el servicio de transporte público, mercados y otras instituciones desarrollaron normalmente sus actividades, el Comité de Movilizaciones bloqueó nuevamente el acceso a esta ciudad.

Médicos, enfermeras, bioquímicas y trabajadores en salud se apostaron sobre el puente del río Parapetí impidiendo el paso de motorizados. Ruben Navia, presidente del Colegio Médico de Camiri, dijo que el movimiento ya no es del sector médico, sino del pueblo.