El caos que se había apoderado de la rotonda del Plan 3.000, donde en el centro se ha edificado un obelisco, ya no es ese lugar en el que los comerciantes ambulantes lo habían tomado casi todo y el tráfico peatonal y de motorizados hacía la vida imposible. El fin de semana que acaba de terminar, ese lugar ha demostrado ser una ‘taza de leche’, libre de todo aquello que impida la locomoción y la gente tenga que estar pendiente de su billetera que una mano dañina pueda arrebatarle entre la multitud, aprovechando el caos que antes reinaba. Tanto el sábado como el domingo se pudo ver a vecinos de la zona sentados en las banquetas de la rotonda y el tráfico vehicular circulaba de manera fluída.

Los vendedores ambulantes que quedan, se apuestan en lugares donde no impiden el paso de los peatones ni osan bajarse a la calle: comerciantes de frutas, de panchitos y de panes matizaban un fin de semana tranquilo, sin bocinazos ni musicones que en otros tiempos salían de los parlantes de los comerciantes de música en discos compactos y en memorias USB.

Los mayoristas, al por menor

Eliana trabajó toda la madrugada vendiendo a los mayoristas su producción de verduras que trajo de los valles, y a las 10 de la mañana seguía de pie y con una sonrisa en la cara. “Nos han dado permiso para que en este mercado (el Abasto Sur) podamos vender por unas semanas nuestros saldos de productos que nos quedan del día anterior”, dijo, emocionada, porque ahora existen menos posibilidades de que los alimentos se le pudran, como ocurría los pasados días.

Pero para llegar a ese acuerdo con la dirección del mercado, los comerciantes protestaron el sábado en la tarde lanzando sus verduras podridas a la oficina del municipio, custodiada por gendarmes, en protesta porque no se los dejaba vender al por menor.

Según dijeron, la venta no era la misma que en el Abasto del tercer anillo y se vieron perjudicados porque las verduras, como el tomate o la zanahoria, se estaban pudriendo. Mientras tiraban sus productos podridos, los dirigentes de los comerciantes lograban un acuerdo con la directora del Abasto Sur, Carol Vizcarra, para que puedan vender sus saldos durante unas horas a partir de las 8:00 y por dos semanas, hasta que se construya un galpón que funcionará como una cámara refrigerante para que los vendedores puedan guardar sus productos que no logren comercializar durante el día. De esa manera, ayer se vio a amas de casa que compraban tomates por kilo, choclo y guineo por docena, lechugas por amarros, papayas por unidad, entre otros productos. “Los alimentos están a buen precio”, decía doña Lourdes, que cargaba un bolsón en una mano y una bolsa negra en la otra. “Aquí estamos mucho mejor que en el viejo Abasto, los clientes están felices porque ya no sufren por el parqueo ni por la amenaza de la delincuencia”, afirma Gloria Flores, de la sección de frutas.

Afuera del mercado Abasto Sur, en un terreno que queda en pendiente, varias vendedoras de comida en carretilla desearían poder ingresar al interior del mercado para vender sus alimentos. “Este terreno es prestado por unos días”, dice Basilia Rojas y asegura que son como 40 mujeres que venden comida a precio económico. “Sabemos que adentro hay restaurantes cuyo precio de los platos es mayor que lo que nosotros ofrecemos. Somos una alternativa para los comerciantes que quieren pagar menos”, dice Irma Arancibia, otra de las comerciantes.

En Abasto

En el Abasto del tercer anillo y avenida Piraí, los comerciantes minoristas admiten que ahora están menos ‘apretados’ que cuando compartían espacio con los vendedores mayoristas que ahora está en el Abasto Sur.

Los comerciantes ambulantes no ocuparon la jardinera de la avenida Piraí como en otras jornadas. Algunos de los vendedores solo lamentaron una cosa: que ahora deben gasta dinero en el transporte para ir hasta el Abasto Sur para comprar los productos al por mayor que después venderán al por menor. “Antes todo lo teníamos aquí”, afirma una comerciante, que dice que no solo se queja del dinero, sino también que debe levantarse más temprano para conseguir mejores productos.