En Porongo hay seis familias refugiadas en la iglesia y un balneario perdió $us 21.000

La familia Valencia abandonó su casa por la madrugada, dejando atrás preciados objetos materiales y recuerdos. El turbión provocado por la quebadra Chaupa que anegó las viviendas sobre la avenida 24 de Junio y de Villa Guadalupe en el municipio de Porongo, ingresó con violencia alrededor a las 2:00 del martes y tras una hora de resistencia, la fuerza del agua los fue acorralando centímetro a centímetro, haciéndoles comprender que más valía preservar sus vidas, cuenta don Leopoldo Valencia. Su esposa, su suegra y sus seis hijos pasaron la noche en el albergue temporal habilitado en la iglesia, en la que durmieron otras seis familias, que sumaron un aproximado de 50 personas.

Don Carmelo Bonilla, vecino desde hace 32 años de la avenida 24 de Junio, recuerda que es la segunda vez que el agua de una de las quebradas (la otra es la quebrada Pozo Colorado) invade su casa; sin embargo, asegura que los destrozos que causó el más reciente temporal no tiene compareción; debido a que dañó el motor de su heladera, sus víveres y tapó la cámara séptica, situación similar a la que se vive en la casa de sus vecinos, por lo que teme que el ambiente se vuelva insalubre y ponga en riesgo su salud.

El hostal balneario Porongo, es otro de los ambientes afectados. En su interior el agua clara de la piscina fue reemplazada por lodo, una heladera fue arrastrada por el agua hacia el patio, se derribaron tres bardas y las habitaciones se llenaron de lodo, afectando el mobiliario.

La propietaria del balneario Porongo, Suelen Kimberly Porcel, cuantificó los daños en $us 21.000; de los que mencionó que tan solo una de las bardas le costó $us 1.700, perdió un freezer de $us 2.000, seis colchones a $us 500 cada uno, a lo que señaló que exige que la Alcaldía de Porongo corra con el costo de la reparación ya que considera que son responsables por no tomar las previsiones correspondientes.

“(Ayer) no se pronunció el alcalde (Julio César) Carrillo, ni se apareció ningún técnico a evaluar los daños. Lo que espero del municipio es que se haga cargo de los daños, porque no es la primera vez que se desborda la quebrada hace tres años perdí $us 3.000 en reparaciones y nadie me dio un centavo”, lamentó.

De opinión similar fue el vicepresidente del Comité Cívico de Porongo, Gabriel Bayare Albis que aseguró que desde hace años se exige canales de drenaje y obras de alcantarillado que hasta el momento se realizan por falta de recursos económicos; incluso el cívico acusó a las autoridades de “no vivir en Porongo”, al observar que no se comunicaron con las personas damnificadas.

La asesora externa de la Alcaldía de Porongo, Erika Pareja, informó que el alcalde Carrillo se trasladó a las 6:00 del martes a la comunidad

Santa Fe y que a las 10:00 se perdió contacto con él, debido a que existen zonas en las que no llega la señal telefónica, por lo que se encuentran preocupados de que haya quedado aislado; además calificó de “operadores políticos” a quienes niegan las gestiones del municipio que se declaró en estado de emergencia.



Trabajos de rescate

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Enrique Bruno, informó que se dispuso de cinco motobombas para coadyuvar en las labores de ayuda en las viviendas afectadas de Porongo, el municipio más dañado por las lluvias en el departamento.

Señaló que las reparaciones del canal que se derrumbó en la ruta Urubó-Porongo, a la altura del kilómetro 10, se realizarán tras que baje el caudal del agua y se den las condiciones del terreno, lo cual demorará un par de días.

Repercusiones

Fátima Mercado

Vecina

El turbión se desató alrededor de las 2:00, peleamos contra el agua por una hora hasta que nos dimos cuenta que era imposible. Se llevó el trabajo de la carpitenría de mi padre, algunas sillas, mesas y unas herramientas.

Kimberly Porcel

Propietaria balneario Porongo

Es la segunda vez que una tormenta nos causa daños materiales. Hace tres años perdimos $us 3.000. Hubo poca solidaridad, algunos vecinos en vez de ayudar aprovecharon para llevarse los sillones que arrastró el agua.

Gabriel Bayare Albis

Vicepresidente cívico de Porongo

Lo que falta en el municipio son obras de drenaje y alcantarillado que se vienen pidiendo desde hace bastante tiempo, sin embargo las autoridades desoyen los reclamos ante el argumento que faltan recursos económicos.

Erika Pareja

Asesora externa Alcaldía de Porongo

Se dispuso ayuda para los damnificados y se coadyuva en trabajos con la Gobernación de Santa Cruz. El alcalde (Carrillo) se trasladó a las comunidades desde las 6:00 del martes.

Labores de rescate

Albergue

En la iglesia de Porongo se dispuso ropa, comida y colchones por parte de la Alcaldía, mientras la Gobernación ayudó con motobombas.



Otras regiones

En la ruta a Samaipata se registró deslizamientos que están siendo limpiados por el Sedcam. En Yapacani se informó acciones preventivas.



Potrerito aislado

La comunidad de Potrerito, a un kilómetro de Porongo, quedó aislada debido a la caída del puente de hormigón que la conectaba con esta población.