En Minero arde una nave y caída de otra causa un muerto

El viernes y ayer dos avionetas se precipitaron a tierra en Santa Cruz: una ardió en el municipio de Minero (provincia Obispo Santistevan) y otra en la colonia menonita Chihuahua, cerca de Cuatro Cañadas. En la primera no se registraron víctimas fatales, mientras que en la segunda murió el piloto, identificado como Peter Ferh Wieler.



El incidente de Minero ocurrió a las 15:00 en cañaverales de la propiedad Soledad, zona de la comunidad San Juan de los Amarillos. La nave arrasó una mancha de caña al caer y después se incendió, calcinándose un 90%, según los datos.



La Policía cantonal notificó a Umopar y a Bomberos, cuyos agentes examinaron el lugar y no encontraron víctimas. Eduardo Claure, jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, señaló que tampoco había indicios de sustancias controladas, pero no se descarta que el aparato estuviera vinculado al narcotráfico.



Mario Guzmán Meneses, administrador del predio, manifestó a la Policía que la nave cayó a las 15:00 y un par de horas después empezó a incendiarse. Él y sus peones apagaron el fuego; antes vieron salir del lugar a desconocidos en una moto.



“Haremos todas las pericias para recolectar la mayor cantidad de evidencias para confirmar o descartar la conexión con el narcotráfico. Estamos muy bien encaminados con algunos datos”, dijo Claure, sin revelar la matrícula, pero aseguró que es boliviana.

En la colonia Chihuahua

La avioneta CP-2483, de color naranja, se estrelló en un campo abierto en la comunidad menonita. El impacto causó el deceso casi en el acto del navegante Peter Ferh (38).

Se desconocen las causas del suceso. El hombre despegó a las 6:30 para fumigar su sembradío en la finca El Pantanal. En el aeropuerto El Trompillo dijeron extraoficialmente que desconocían el accidente y, al parecer, la nave no estaba registrada.

Ayer se supo de la presunta caída de otra avioneta por Guarayos en un supuesto enfrentamiento entre narcos y policías. Santiago Delgadillo, jefe nacional de la Felcn, dijo desconocer el caso