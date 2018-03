Con el pavimento desgastado, losetas sobresalidas y baches a cada paso, así están las calles del barrio Equipetrol, las cuales la Alcaldía ha empezado a arreglar.

Los vecinos indican que no solo las lluvias son responsables del deterioro de sus calles, sino también las volquetas que circulan por allí, pues existen varias construcciones en el barrio.

Deisy Guzmán, vecina de la calle 5 Oeste, dijo que en los 13 años que vive en Equipetrol, la Alcaldía no ha hecho un buen arreglo de su calle. “Los de la Alcaldía vienen y arreglan un poco, pero a la siguiente lluvia, otra vez está lleno de huecos, pues se sale todo lo que rellenan”, comentó.

Wálter Hernández, un trabajador que el viernes estaba realizando el bacheo en la zona, indicó que se hicieron tres visitas al barrio para reparar las vías. Las calles 6 Este y Oeste y Córdoba tuvieron un proceso de bacheo, que consiste en limpiar la parte blanda del pavimento y ponerle losetas, posteriormente a eso se hará un sellado a las capas de las calles.

Marco Antonio Ajacopa, policía que trabaja en la zona, afirmó que las labores de bacheo no llegan a todas las calles deterioradas. Dijo que para esquivar los baches los conductores deben hacer maniobras que a veces ponen en riesgo a los peatones. “En los días de lluvia los baches no se ven y los conductores que no conocen la zona caen en ellos”, agregó el uniformado y seguró que la peor parte se la han llevado los motociclistas que han sufrido accidentes.

Otra vecina que vive hace más de 40 años en la calle Lugones, opinó que a las constructoras deberían obligarlas a mantener las calles. René Terán, vecino de la calle Sarmiento, indicó que se han hecho reclamos a la constructora a cargo de una obra en su calle, pero luego de que la obra fuera paralizada dos veces, volvió a trabajar y la única solución que da es rellenar con arena los huecos que causan las volquetas.

Alejandro Filipovic, arquitecto de un condominio en construcción, explicó que el dueño hará los arreglos correspondientes una vez que termine la obra. Por ahora, tapan los baches más profundos con ripio o tierra. Aclaró que el problema del deterioro de las vías no es solo en esa calle.



Otra queja vecinal es que las volquetas de las constructoras cortan las calles. Una mujer que trabaja en una oficina de la calle 8 Este corroboró la versión.



El secretario de Obras Públicas de la Alcaldía, Freddy Arauco, indicó que el trabajo de bacheo de las calles 5, 6 y la del kínder del colegio

Alemán lo ha hecho una cuadrilla del municipio debido al mal estado de esas vías.

Según Arauco, esta semana se iniciará el bacheo profundo y colocado de nueva capa en las calzadas de Equipetrol, además de la doble vía a

La Guardia, entre sexto y séptimo anillo, con un contrato de casi Bs 10 millones.

Sobre los baches en otros barrios y avenidas de la ciudad, dijo que la tarea se viene realizando desde diciembre de 2017. “La temporada de lluvias se adelantó, por ello pedimos a las empresas que estaban pavimentando varias zonas que tapen los huecos”, agregó.