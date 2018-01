El eco de unas bocinas y el chillido de unos petardos retumbaron en las principales calles de la ciudad. Ayer, los transportistas realizaron un ‘bocinazo’ en apoyo al paro cívico convocado para hoy por el Comité Pro Santa Cruz. La medida se tomó en rechazo al nuevo Código de Sistema Penal que, de acuerdo a algunos sectores, como la salud y el transporte, criminaliza sus actividades.

En la protesta participaron varias organizaciones de transportistas, que desde temprano tomaron la zona del Cine Center y el monumento a la Madre India.

“Le estamos diciendo al Gobierno que el transporte está en contra del Código Penal. Las marchas van a seguir hasta que consigamos la derogación total de este maldito código”, dijo Erland Justiniano, de la Asociación de Radiomóviles de Santa Cruz.

La caravana de vehículos se extendió por todo el segundo anillo y coincidió con varios grupos de médicos que también exigen la anulación de la polémica norma.

“Queremos la abrogación total del Código. El presidente no escucha nuestras demandas. Estamos indignados, la lucha no es solo de los médicos, sino de todo el pueblo”, afirmó Tatiana Gutiérrez, profesional de la salud.



A la protesta se sumaron vehículos particulares, como el de Rosmery Soruco, un ama de casa, que pidió a la población sumarse al paro de hoy.

Luego la marcha de vehículos se dirigió hasta la zona del Cristo. En el lugar la fila de vehículos fue recibida por médicos y universitarios que apoyaron la medida, mientras accionaban petardos y explosivos de gran potencia.



El transporte pesado fue otro actor importante del ‘bocinazo’. Una larga fila de camiones se reunió con pancartas en rechazo a la norma penal, que, según el sector, criminaliza su trabajo.



Los vehículos circularon por el cuarto anilló de la ciudad, entre las zonas este y norte. La caravana se reunió en la zona del cambódromo. Previamente, los vehículos pesados habían recorrido las avenidas Cristo Redentor, Beni, Alemania, Mutualista y Paraguá.



Luego la larga fila de tráileres se replegó y afirmaron que participaran en el paro de actividades convocado por el Comité.

El dirigente del transporte, Erland Melgar, dijo que su sector apoya la medida extrema.



Mercados cerrarán

Mientras la marcha de los transportistas transcurría, la población se abasteció de productos básicos, constató EL DEBER en un recorrido hecho en los principales mercados de la ciudad.



La mayoría de la gente compraba carne, verduras y abarrotes, elementos primarios para las amas de casa, como Angélica Pérez, que adquirió tomates y algunas verduras en el mercado Abasto.



Los centros de abastecimiento atendieron hasta las 23:00.



Por otro lado, las cadenas de supermercados Fidalga e Hipermaxi indicaron que la atención al público se suspendía durante el paro.



La misma medida tomó el centro comercial las Brisas, que hoy no abrirá sus puertas.



Hasta anoche, el supermercado Ice Norte no tenía una postura clara si paraba sus actividades.



Pero desde la Asociación de Supermercados indicaron que todos los afiliados no atenderán.



El centro comercial Ventura Mall también confirmó que hoy no habrá atención al público.

Es un día laboral

Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo, a través de su dirección en Santa Cruz, emitió un comunicado en el que aclaraba que hoy es un día laboral normal.



Rajiv Echalar, director regional del trabajo, dijo que tanto las instituciones públicas como privadas deben trabajar con normalidad. Aclaró que tanto la Aduana, Impuestos Nacionales y demás reparticiones estatales realizarán sus labores con normalidad.



“Si alguna empresa decide parar no debe descontar el sueldo a sus trabajadores por el día no trabajado”, afirmó Echalar.

También agregó que el paro debe ser voluntario y pacífico.

REACCIONES

Gobierno minimiza bocinazo

En un informe sobre las diferentes medidas de presión que se realizan en el país, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que en la capital cruceña solo se movilizaron 700 vehículos que salieron a las calles a realizar el bocinazo. También indicó que en el resto del país las medidas de presión en rechazo al Código Penal fueron aisladas y no tuvieron un efecto significativo.



Surtidores no cerrarán

Desde la Asociación de Propietarios de Surtidores (Asosur) de Santa Cruz indicaron que todos los surtidores atenderán con normalidad. Asosur dijo que al ser negocios regulados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), deben prestar el servicio con regularidad, caso contrario serán sancionados.

Instruyen a los bancos atender con normalidad

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), desmintió un supuesto comunicado de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), que señalaba la suspensión de los servicios financieros en el departamento de Santa Cruz, en cumplimiento al paro cívico convocado para hoy.



Según la ASFI, las financieras deben prestar el servicio en cumplimiento al artículo 4 de la Ley 393 (Ley de Servicios Financieros), toda vez que un paro en la actividad ocasionaría un perjuicio a los consumidores.

Hasta anoche no se pudo conseguir la versión oficial de Asoban. Pero fuentes ligadas al sector indicaron que los bancos instruyeron a sus funcionarios llegar como puedan al trabajo, para así evitar una sanción o multa de la ASFI.