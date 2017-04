El sexto anillo pasará al lado del cordón ecológico

El Concejo Municipal ha declarado prioridad la construcción de una gran vía para desviar y conectar a través de la mancha urbana el transporte pesado que proviene de las carreteras del norte, de la antigua a Cochabamba y hacia el este del departamento.



La presidenta del organismo deliberante, Angélica Sosa, dijo que el proyecto de movilidad urbana será acondicionar el sexto anillo, el cual albergará ciclovías, puentes peatonales y carriles para el transporte público urbano e interurbano y para el transporte pesado.



La nueva circunvalación tendrá 42 kilómetros y costará alrededor de Bs 100 millones, de los cuales solo 22 km cuentan con obras de infraestructura, como las dos vías pavimentadas; aceras y canales de drenaje; pero faltan 8 km para ser conectados y se precisa la expropiación de terrenos.

Sosa aseguró que hasta fin de año estará lista la ley que respaldará la ampliación del sexto anillo, la cual dará luz verde para las expropiaciones para unir lo que falta en la Pampa de la Isla, en la Villa Primero de Mayo, en el Plan Tres Mil y en El Bajío.



Asimismo, 12 de los 42 km serán construidos al lado del cuarto anillo, en el sector del cordón ecológico del río Piraí, lo que preocupa a los ambientalistas porque consideran que la nueva vía será una amenaza para el bosque de protección.

Pero la titular del Concejo aseguró que no se tocará la reserva ecológica y los árboles que sean afectados serán trasplantados con maquinaria especial que será adquirida por el municipio.

Incluso explicó que al menos 2 km estarán paralelos al cuarto anillo, una vez se recubra parte del canal de drenaje de la zona, que ahora está a cielo abierto. Los restantes 10 km irán por donde ahora hay canchas de fútbol y zonas descampadas que no afectan el cordón ecológico del lugar.

Consolidado

El sexto anillo, al igual que el quinto, séptimo, octavo y noveno anillo no se conectan en los sectores norte, este y sur.

El sexto anillo está consolidado en el norte desde el canal Perovélez, que bordea las lagunas de oxidación de Saguapac, hasta la avenida Mutualista, en el borde del cambódromo.

En ese trayecto se cruza con la avenida Alemania, la cual conecta con el nuevo mercado minorista Los Pozos.

Desde la Mutualista atraviesa el Parque Industrial, pero precisa ser ensanchado el pavimento, hasta encontrarse con la avenida Virgen de Luján, desde donde sigue paralela al trillo y la Virgen de Cotoca.

Al no haber continuidad por la avenida del trillo, se ingresa por la Virgen de Cotoca hasta la Jenecherú, casi enfrente del matadero municipal, para seguir un trayecto hasta la av. de la Cidob y su ingreso a la 16 de Julio, la cual es el sexto anillo en la Villa Primero de Mayo.

El sexto anillo vuelve a aparecer en la avenida de las vías del tren que corta en dos el cañaveral de San Aurelio y que une los distritos 8 y 9, hasta su empalme con el sexto anillo sur que comienza entre la radial 13 y la Santos Dumont, el cual se prolonga hasta la avenida Piraí.

En el D-10, entre el hospital Bajío del Oriente y el nuevo mercado minorista La Ramada, el anillo recién ha sido unido, pero el terreno, que antes era un curichi, precisa ser compactado y pavimentado.

Preocupación

Instituciones y expertos medioambientalistas expresaron su desconcierto sobre esta avenida que está cercana al cordón ecológico. Por el cuarto anillo hay lugares desmontados por donde pasan torres de alta tensión eléctrica, pero debajo tiene canchas de fútbol; luego están los defensivos construidos por el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi).

Este bosque está en discusión entre los ambientalistas, la Gobernación y un proyecto de ley presentado por el parlamentario del MAS Édgar Montaño, que pide la construcción de cinco puentes, pues las obras -según advierten- atentarán contra la integridad del parque, el cual está protegido mediante las leyes 2122 y 2913.



Eliana Torrico, del Colectivo Árbol, dijo que el trasplantado de árboles no será la solución. “El árbol no debe ser tratado como una unidad aislada, sino con todo lo que genera como bosque, como servicio medioambiental y como ecosistema. Me parece que deben hacer conocer el proyecto para salir de dudas”, anotó.



Juan Dasser, dirigente vecinal del D-1, por donde se iniciará la vía cerca del cordón ecológico, aseguró que esta dañará el bosque, afectando los barrios de la zona. “Vamos a pedir una explicación a la Alcaldía”.



La secretaria de Medioambiente de la Gobernación, Cinthia Asín, desconoce el proyecto, pero adelantó que para obtener la licencia ambiental la Alcaldía deberá presentar estudios de impacto ambiental, de suelo e hídricos, entre otros; aparte deberá contar con la autorización de la Autoridad de Fiscalización y

Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

El experto en vialidad Javier Mendívil cree que no se necesita construir esa avenida, solo implementar un diseño geométrico de lo que se tiene para ordenar el tráfico. “Me parece que este plan depredador de la nueva avenida tiene conexión con el proyecto de ley de Édgar Montaño para construir cinco puentes sobre el río”, acotó.



El líder de la Revolución Jigote, José Antonio Prado, recordó que hace 15 años se contaba con el proyecto a diseño final de una autopista y si estuvieran intentando retomarlo hoy no sería necesario plantear la destrucción del cordón ecológico.