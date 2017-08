El paro en la Uagrm deja Bs 400.000 de pérdidas por día

El paro del sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), que lleva ocho días sin resolver, deja una pérdida económica de Bs 400.000 por día a la estatal cruceña y tiene paralizados cerca de 100.000 trámites.

Estos datos fueron divulgados ayer por el director del Departamento Legal, Dionisio Rivas, que calcula que en los últimos ocho días de paro la Uagrm ha dejado de percibir Bs 3,2 millones.

Riva explicó que la medida que asumió un grupo de 50 trabajadores, que reclaman la reposición del bono de antigüedad que fue suspendido desde 2013 hasta la fecha, también ocasiona perjuicio a las actividades académicas, tanto a docentes como a la población estudiantil. Asimismo, por la toma del campus se han dejado de atender los trámites de títulos profesionales.



Según el director de la Unidad Técnica de Apoyo a los Laboratorios (Utalab), Johnny Abal Columba, por el cierre del campus universitario se suspendieron los trabajos en los laboratorios de proceso químico y en el de ingeniería de control de proceso tampoco están funcionando las unidades de bitroplastía y de electromedicina, por lo que se dejó de generar recursos propios.

Docentes y administrativos

Ayer, un grupo de trabajadores administrativos, docentes y estudiantes llegó hasta la sala de prensa de la plaza 24 de Septiembre para exigir a los dirigentes del sindicato que abran las puertas del Rectorado, que fueron cerradas con candados, así como las del campus universitario. Por la toma de estos predios, las actividades académicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la carrera de Farmacia han tenido que ser suspendidas.



“Queremos trabajar”, era el estribillo que coreaban administrativos y docentes que llegaron hasta la plaza portando carteles en los que denunciaban que les estaban vulnerando su derecho al trabajo.



Mientras ese grupo protestaba contra el paro, otro grupo de más de 15 personas, que desde el martes se apostaron en el ingreso al Rectorado, cerró las puertas, colocó candados y supuestamente se resguardó dentro del edificio.

En el campus universitario, la situación se mantiene inalterable, pues las tres puertas de ingreso y de salida permanecen cerradas con candados. A través de unos letreros se informa a la población sobre las demandas que hace el sindicato a las autoridades académicas.

La denuncia

Frente al cierre de las puertas del Rectorado y del campus universitario, el Departamento Legal de la Uagrm inició una demanda contra al menos ocho personas. Estos son: Santos Frías, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Bolivia; Edmundo Luna y Pedro Vásquez, dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Uagrm; Wálter Vidal, delegado de la Central Obrera Departamental; y los trabajadores Juvenal Pedraza, Andrés Rivera y Reynaldo Rodríguez.

Se los acusa de atentado contra la libertad de trabajo, daño económico y sabotaje.

Ayer Wálter Vidal debió presentar su declaración informativa ante el fiscal, pero la toma de declaración fue suspendida para hoy a las 10:00. Para mañana está programada la declaración de Edmundo Luna.

Ayer, a las 17:30, debió llevarse a cabo una reunión entre las partes en conflicto en la Dirección Departamental de Trabajo; sin embargo, el encuentro no ocurrió. Los trabajadores exigían la presencia del rector Saúl Rosas, pero la autoridad no asistió al encuentro porque supuestamente no había las condiciones.