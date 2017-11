El municipio asumirá costo servicios por seis meses

¿Qué sectores serán los primeros en trasladarse?

El traslado del mercado mayorista será de manera gradual, de todos los sectores, no habrá restricciones de ninguna naturaleza, pero es importante aclarar que se deben cumplir normas para mantener el orden. No se ha definido quiénes serán los primeros en trasladarse, por eso decimos que el traslado será libre y sin restricciones.

Es cierto que todo cambio siempre genera temores, pero nosotros como gobierno municipal les aseguramos a nuestros gremialistas mayoristas que aquí estarán en mejores condiciones.



¿Después de los seis meses se pagará un monto o tasa por el alquiler de puestos?

No queremos hablar de montos porque ese tema recién se analizará internamente una vez que hayan transcurrido los seis meses de gratuidad que aprobó el alcalde Percy Fernández. Hasta ese tiempo será el gobierno municipal el que asuma los gastos que demanden los servicios básicos, como el consumo de agua, electricidad y el mantenimiento de este lugar.



¿A cuánto asciende el presupuesto que se asignó para el mantenimiento de este mercado durante los seis meses?

Ese dato no lo manejo yo, lo manejan otras secretarías del municipio como la de Abastecimiento y Servicios, de Finanzas y Planificación, por ejemplo.



¿Por qué se adelantó el inicio del traslado?

No es que se haya adelantado, no confundamos a la ciudadanía. A partir del lunes, este centro mayorista ya estará en condiciones de recibir la mercadería de los productores mayoristas, pero desde el 15 de noviembre empezará a funcionar las 24 horas del día. Se prohibirá el ingreso de camiones con productos al actual Abasto, porque se convertirá en un mercado barrial.