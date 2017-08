El gobierno municipal inicia socialización del POA 2018

La presentación y socialización del Programa Operativo Anual (POA) 2018 del gobierno municipal se inicia hoy de acuerdo con un cronograma establecido para que los vecinos de los diferentes distritos puedan conocerlo, así lo anunció la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, durante un acto realizado en la Villa Primero de Mayo el viernes.

Sosa informó de que el alcalde Percy Fernández ya presentó al órgano deliberante el POA 2018, el cual fue derivado a las comisiones de Planificación y Finanzas del Concejo para para su revisión.

El Plan Tres Mil, uno de los distritos más extensos y poblados de la ciudad de los anillos, será el primero en conocer el destino que se piensa dar a los recursos municipales. La sesión se llevará a cabo en el coliseo municipal.

Según el concejal Tito Sanjinez (MAS), en el distrito 8, se informará de todo lo que involucre del POA a los dirigentes y vecinos del Plan Tres Mil así como a los de Paurito. “Ambos distritos estarán recibiendo información y en base a ello se harán algunos ajustes, si existieran demandas prioritarias de los vecinos que no han sido tomadas en cuenta”, explicó.

El secretario de Comunicación de la Alcaldía, Jorge Landívar, ayer no quiso ahondar en el tema, indicando que el POA 2018 todavía no está aprobado. El funcionario tampoco quiso dar mayores cifras o datos, para luego no desdecirse, dijo.

Landívar pidió esperar la presentación en grande y que las comisiones del Concejo analicen el mismo. Dijo que cuando se tenga un resultado y el POA haya sido aprobado por el órgano deliberante se podrá informar con mayor precisión.

EL DEBER se comunicó con el concejal Jesús Cahuana (UCS) para consultarle su opinión sobre este tema, pero indicó que no conocía el tema porque acababa de llegar de Colombia, por lo que recién hoy se informará al respecto.

Recursos propios, el 37,8%

El POA 2018 supera los Bs 3.778 millones, es decir Bs 100 millones más que el presupuesto de 2017. A decir de las autoridades municipales, este incremento es posible debido al récord de recaudaciones obtenidas por el gobierno municipal con los “perdonazos”.

De acuerdo con el POA 2018, los ingresos propios alcanzarán a Bs 1.429.164.968.

Según la planificación del gobierno municipal, en 2018, se pretende invertir el 80% del presupuesto en obras, es decir, un poco más de Bs 3.020 millones, monto superior a lo que se estableció en el presupuesto operativo anual 2017, que fue de Bs 2.900 millones.

La prioridad del municipio cruceño es la inversión en desarrollo humano, que incluye salud (seguro de salud gratuito), el traslado de los comerciantes informales a los nuevos mercados, el reordenamiento del transporte (movilidad urbana), la seguridad ciudadana y la construcción de más módulos educativos.

El segundo lugar lo ocupan las inversiones en medioambiente, cultura, género, deportes y planificación urbana. Finalmente, drenaje y pavimentación.

Manuel Medina, secretario municipal de Administración y Finanzas de la Alcaldía, explicó que del total del presupuesto, el 80% se destinará a la inversión, mientras que el gasto de funcionamiento (gasto corriente) equivale al 16%, y el pago de deudas, al 4%.