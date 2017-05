El fútbol lleva a la justicia a dos docentes de la Uagrm

Un partido de fútbol con un lesionado de por medio llevó a dos docentes de la Uagrm a los estrados judiciales. Carlos Schlink, docente de la Universidad Gabriel René Moreno, dijo ser víctima de extorsión por parte de otro docente, Roy Céspedes, que lo demandó por intento de homicidio en práctica deportiva. El proceso se lleva a cabo en un juzgado judicial penal, en el cual le dieron medidas sustitutivas para evitar ir a Palmasola, que es el pago de Bs 40.000.

“No pagaré tal cantidad porque no tengo y porque es un abuso, quieren extorsionarme”, afirmó el demandado, que explicó que todo empezó hace dos años y siete meses, cuando se disputó un partido de un torneo interno, en la Uagrm, en el cual su equipo enfrentó al del demandante, con quien chocó. De ese hecho quedó lastimado Céspedes, que le inició un juicio penal que se llevó a cabo todo este tiempo, en el cual “hasta el árbitro fue a declarar porque no me sacó ni tarjeta amarilla”, informó Schlink.

Por su parte Céspedes, que se declaró víctima, fue contactado vía telefónica, pero no quiso hablar del tema