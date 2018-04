El cuarto fallecido por rabia humana es un niño de 10 años

El mal de rabia se ha cobrado una nueva víctima en el departamento cruceño. El fallecido es un niño de 10 años que vivía con su familia en la zona de Mapaiso, municipio de Cotoca.

Con este deceso ya son cuatro las personas fallecidas por causa de la rabia humana en lo que va del año en el departamento de Santa Cruz; por ello, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) ha decidido llevar adelante una campaña de vacunación de canes en los distritos 5 y 6 de la capital, y sus áreas de influencia.

Joaquín Monasterio, director del Sedes, indicó que estudios de la masa encefálica hechos por el Lidivet (Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Veterinario) confirmaron que el paciente murió por causa de la rabia humana.

Según el historial clínico, el niño ingresó el 26 de marzo al hospital de niños Mario Ortiz con los síntomas de la enfermedad, es decir, salivación abundante, hidrofobia, fotofobia y deterioro general, y falleció el 30 de ese mes.

De acuerdo con datos proporcionados por los familiares, el niño fue mordido en varias ocasiones por animales. Hace cinco años un can lo mordió en la ceja; tres años después, en el antebrazo y hace cinco meses, en la pierna derecha. En las tres ocasiones, la familia solo lavó las heridas con agua y jabón, y no lo llevó al centro de salud, por lo que el Sedes no puede definir cuándo ocurrió el contagio.

Desde enero hasta la fecha, en el departamento se han registrado cuatro decesos por rabia humana y 65 casos de rabia canina.

Vacunarán perros el domingo



El 8 de abril se realizará la campaña de vacunación canina en los distritos 5 y 6, en la zona norte y en los límites de Warnes y Cotoca, por ser zonas de riesgo.



Jhonny Ruiz, responsable del programa Zoonosis del Sedes, dijo que para esta campaña se dispuso de 100.000 dosis de vacunas y que se movilizará a 1.800 brigadas (1 brigada para cada 4 manzanas). Se vacunará casa por casa y en puestos fijos.

Aquí se vacunará

Barrios en el Distrito 5

8 de Abril, Velarde, Ferbo, San Silvestre, Juan Pablo II, Venecia, Los Sauces, Santa Isabel, 7 de Septiembre, 24 de Septiembre, Villa Carmela, Tierra Nuestra, Bella Vista, Sausalito, El Carmen, El Remanzo I, II, V. Paraíso, Convifag, CRE, La Merced, Los Mangales, Cotas, San Jorge, Cordecruz, 2 de Agosto, V. Luz, Los Totaíses, Los Tusequis, Nueva Esperanza, El Carmen, Willy Béndeck, Florida, Metal Mec, 15 de Diciembre, Entel, Nueva Jerusalén, Universitario, 23 de Noviembre, Pompeya, El Retoño, Claracuta, Jenecherú, San Martín, Potrerito, Sagrado Corazón, Santa Cruz y Las Pampitas.



Distrito 6

Urb. Romar, Las Gramas, El Arado, El Dorado, Piedades, El Retoño, Urb. El Trapiche, Urb. Policial, San Lorenzo, Las Pampitas, Los Ambaibos, 10 de Octubre, Las Cabañas, Asinalclas, Fabril, Coca Cola, Bernardo Saucedo, 15 de Julio, Los Chacos, Virgen de Luján, Rancho Nuevo, Arenal, Bolínter, La Esperanza, 15 de Abril, Primavera, 16 de Julio, Santa María, Urkupiña, Guaracachi, San Antonio, V. Venezuela, La Pascana, J. Carlos Valverde, España, El Mundo, San Juan de Dios, Cielito Lindo y Guapilo Norte.