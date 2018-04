El crimen del carnicero no fue por robo, sino por una venganza

Las investigaciones que lleva adelante la Policía sobre la muerte de Darwin Pari Yana (22), el joven carnicero que fue muerto a puñaladas la madrugada del miércoles en el barrio Villa Paraíso, viraron de la hipótesis de que fue objeto de robo de su teléfono celular a que su muerte fue el resultado de una venganza por una vieja rencilla de sujetos de su barrio que él conocía. Así lo indicó el capitán Carlos Gutiérrez, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del Plan Tres Mil.

El comandante de esa Estación Integral Policial, José Gregorio Illanes, manifestó que se ha logrado aprehender a los dos partícipes del hecho, uno de los cuales es apodado ‘colombiano’ (aunque es de nacionalidad boliviana), que sería el autor material del crimen y que tendría antecedentes penales. Además, hay dos arrestados con fines investigativos.

El representante del Ministerio Público, Carlos Candia, encargado de las pesquisas judiciales del caso, a su vez manifestó que presumiblemente se trataría de un lío entre personas que se conocían y que la gresca se desarrolló cuando los involucrados estaban consumiendo alcohol y cocaína, según las primeras declaraciones de los investigados.



Distintas versiones



En el transcurso de las indagaciones las versiones fueron variando, primero que se trataría del robo de un celular de la víctima, luego de que él junto a los implicados en el crimen estaban vendiendo un teléfono robado y que tuvieron una gresca en el momento de repartir el dinero por la venta del aparato.



Una vecina que vive a media cuadra del lugar donde Darwin cayó tras su último aliento indicó que uno de los que lo mató era dueño del teléfono y que el ahora fallecido se lo había arrebatado.



Otra mujer señaló que el grupo de jóvenes ingresó esa madrugada a la casa de su vecina, aprovechando que no tiene barda, para ofrecerle un celular en prenda a cambio de un monto de dinero, pero aclaró que ella no había aceptado.



Sin embargo, los implicados comentaron a los investigadores lo que sucedió. Según ellos, Darwin Pari estaba consumiendo bebidas con dos amigos (los ahora arrestados), cuando fueron interceptados por el ‘colombiano’ y el otro aprehendido, quienes le mostraron a Darwin un teléfono que pensaban vender o dejar en prenda para tener dinero y repartírselo.



Sin embargo, explica Gutiérrez, esto era solo una excusa para apartar a Pari de sus amigos y llevarlo por calles oscuras, donde aprovecharon para atacarlo y quitarle la vida.



“La rencilla era antigua y los aprehendidos dicen que era porque Darwin los ‘muchacheaba’, porque era más corpulento y los amenazaba, entonces la única forma que tenían de enfrentarlo era separándolo de sus amigos”, explicó Gutiérrez.

Illanes señaló que el occiso tenía fama de pendenciero y de consumidor de alcohol junto a otros muchachos de la zona. Mientras, sus familiares, que ayer lo velaban en su domicilio, a cinco cuadras de donde ocurrió el ataque, indicaban que Darwin trabajaba como carnicero y no necesitaba dinero.



Los investigadores llevaron ayer a los aprehendidos al lugar de los hechos donde algunos vecinos los reconocieron por la ropa que utilizaban la madrugada del ataque.



Algunos vecinos fueron interrogados por los investigadores y pidieron mantener su identidad en el anonimato, para evitar represalias por su colaboración con las pesquisas.