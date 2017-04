El barrio Canada Dry recuerda a una gaseosa

El barrio Canada Dry recibió su nombre de la gaseosa que hasta los años 90 poseía una embotelladora en la zona, es más, aún queda como vestigio una enorme botella que es parte de un taller mecánico cuyos propietarios decidieron no derribarla para no quitar la identidad a la zona que queda en la UV-65, entre las avenidas Cristo Redentor y Beni, en el distrito 5.



Los vecinos son nuevos en el barrio, por ello no pudieron dar con exactitud la fecha de fundación, pero pasa de las tres décadas. Ahora la UV-65 está conformada por varios barrios, como ser Residencias del Norte, Mendocina, Plan 12 de Hamacas, incluso los confunden con los demás situados en las UV vecinas, como La Merced y Cotas Norte.

Parque urbano

La existencia de un enorme terreno, de cuatro hectáreas, en el corazón de la UV-65 ha motivado a la Alcaldía a construir un parque urbano cerrado, obra que arrancará la siguiente semana, para ello hay trabajadores que están limpiando la maleza.



En Parques y Jardines de la comuna indicaron que para aprovechar la vegetación se construirá un paseo, al cual se incorporarán nuevas especies. Se estima que la obra sea entregada en ocho meses.

Al ser parte de la red de parques cerrados contará con un pórtico de ingreso, churrasqueras, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, baños públicos, y otras actividades que presentan las áreas verdes de ese tipo en uso. Entre las especies arbóreas identificadas en esta área pública hay curupaú, palo diablo, penoco, tajibo, toborochi, ambaiba, cupesí, paraíso, bi, bibosi y motacú; además posee una poza que será convertida en un atractivo acuático.

“Ojalá que no tumben las plantas grandes que hay, entre ellas el palo diablo, una especie en peligro de desaparecer cuya corteza hervida sirve para curar la disentería”, manifestó Ramón Arriaza, un vecino.

Problemática



La zona alberga terrenos de gran extensión que se usan como carpinterías, talleres mecánicos y garajes, por ello transitan camiones de alto tonelaje, pero lo hacen a gran velocidad.

“La Alcaldía debe poner un rompemuelles y señalización para evitar accidentes”, indicó el vecino Raúl Romero.



Luis Saucedo denunció que en el barrio con frecuencia cae la tensión del trifásico de la energía eléctrica, por lo que pidió mayor control de parte de la Cooperativa Rural de Electrificación, pues se queman los equipos