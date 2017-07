El área de parqueo del mercado del Plan 3.000 se redujo a 8.516 m²

El terreno para el estacionamiento de vehículos en el mercado modelo del Plan Tres Mil, asentado entre el quinto y sexto anillo de la av. San Aurelio, quedó reducido a solo 8.516 metros cuadrados y esa es una de las principales observaciones que hace el gobierno municipal para impedir el traslado de los 2.444 gremialistas a esas nuevas instalaciones.

En el proyecto inicial de la obra, que fue aprobado por la comuna cruceña en 2004, no contemplaba esa superficie para el área de estacionamiento, sino 17.516,72 metros cuadrados. Sin embargo, por la construcción de la doble vía a la ciudadela Andrés Ibáñez se tuvo que restar una superficie de 9.000 m² al área de estacionamiento.

El 29 de julio de 2015 la dirigencia de las 18 asociaciones de gremialistas del Plan Tres Mil exigieron a las autoridades municipales reponer el espacio afectado del parqueo de ese mercado, pero no hubo respuesta.

Esta afirmación corresponde a Silverio Poma y a Enrique Gonzalo Aro, dirigentes de los gremialistas del nuevo mercado del Plan, quienes explican que tras la concesión del terreno de 58.986,16 m² que aprobó el entonces alcalde Roberto Fernández, la construcción física se hizo en una superficie de 41.469,44 m2 y se dejó 17.516,72 m² para el área de estacionamiento. “En la pasada gestión del alcalde Percy Fernández se afectó el terreno destinado para parqueo y se trazó la construcción de la doble vía al Plan”, indicaron.

Según Poma, el proyecto inicial del mercado nuevo que se aprobó en la gestión de Roberto Fernández contemplaba la vía de ingreso a la ciudad, mientras que la ida al Plan Tres Mil estaba diseñada para que se construya detrás del canal de drenaje de San Aurelio.

No obstante, una vez que Percy Fernández asumió el cargo de alcalde entre 2005 y 2009, el proyecto sufrió modificaciones y se dio curso a la construcción de la doble vía al Plan.

En la infraestructura

Actualmente, la obra ejecutada tiene un área de estacionamiento, pero solo en la parte de adelante y para pocos motorizados. Por ejemplo, hay un parqueo al lado de Gas y Gas, otro en la calle Paurito y otro en la cancha interna. El gran parqueo que quedó afectado estaba ubicado donde actualmente pasa la vía de retorno del Plan Tres Mil hacia la ciudad.

Arreglos a la obra

Los trabajos que se vienen realizando en el mercado modelo ayer bajaron de intensidad, en especial en el bloque 2 (zona de venta de carne, jugos y frutas) donde se observaron fallas en la infraestructura. En el sector destinado para la venta de ropa y zapatos hay trabajadores limpiando los pasillos y las puertas corredizas. Otros gremiales se apersonaron al lugar para ver las fallas detectadas.

“Nos molesta que el ingeniero (Jorge) Landívar hable sin tener toda la información. Él es nuevo, no sabe o nadie le informó de que la Alcaldía construyó la doble vía al Plan Tres Mil usando parte del terreno que tenemos en concesión”, expresó el dirigente Aro, que junto a Poma ayer llevaba toda la documentación referida al proyecto del mercado modelo a la Secretaría de Planificación de la municipalidad.

Horas antes, el secretario municipal de Comunicación, Jorge Landívar, dijo a EL DEBER Radio que a raíz de la investigación que hizo el Instituto de

Investigaciones Forenses (IDIF) se encontró al menos 100 deficiencias en la construcción del mercado modelo. Además de esas objeciones, dijo que la investigación que hizo la comuna detectó que no hay área de estacionamiento en el nuevo mercado, por lo que avalar el traslado de los gremialistas sin hacer las readecuaciones implicará un perjuicio para los vecinos, pues se generará un embotellamiento en la zona.



Landívar agregó que tras el informe del IDIF los gremiales comenzaron a subsanar algunas observaciones, como el ancho de las zapatas y fundaciones, y le dieron nuevas medidas a la estructura para que soporte el peso final de la construcción y afirmó que se desconocía la existencia de los planos del proyecto.



Adelantó que el resultado del peritaje que se realizará de manera independiente (sin intervención del municipio ni de los gremialistas) se conocerá en un plazo de un mes, luego correrá un nuevo plazo para hacer las correcciones que indique el estudio, por lo que en unos 180 días se podría hablar de un posible traslado de los 2.444 gremialistas al mercado modelo.



Tras las declaraciones de Landívar, la dirigencia gremial decidió llevar toda la documentación referente al proyecto de construcción del mercado modelo y las cartas que cursaron a la comuna en las que pedían la reposición de los 9.000 m² afectados.



UCS pide informe



El concejal de UCS Johnny Fernández, ayer, en la sesión del Concejo Municipal, solicitó al Ejecutivo un informe escrito sobre el proceso de expropiación y cesión de los terrenos, además de la construcción del mercado modelo Plan Tres Mil. Fernández dijo que varios puntos no están claros, como el hecho de que el

Ejecutivo paralizó la obra bajo el argumento de que era una obra clandestina, cuando había construido hasta las vías de acceso al mercado.



“Sabemos que hubo una expropiación y queremos conocer si este proceso se hizo de forma correcta; segundo, por qué determinan que es una obra clandestina, cuando sabemos que el gobierno municipal estuvo haciendo seguimiento a la construcción de este mercado. Sabemos que ahora han dado marcha atrás en este tema y me alegra mucho porque la fe del Estado está de por medio”, afirmó Fernández.



El ucesista dijo que es necesario saber quiénes eran los supervisores de la obra, pues en toda obra pública o privada debe intervenir el municipio, a través de la unidad correspondiente, con supervisores que velen por que se cumpla con lo que estipulan los planos.