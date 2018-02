Entre las 8:00 y las 14:00 de ayer, producto de la tormenta, cayeron 70 mililitros de agua en la ciudad, según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Pese a ser una lluvia de mediana intensidad, esta provocó el rebalse del alcantarillado sanitario debido a las conexiones cruzadas en los domicilios, lo que ha puesto en emergencia a la cooperativa Saguapac, que espera una mejoría en el tiempo para reparar los ductos.



De igual manera, la falta de limpieza en los canales de drenaje, en especial por la presencia de maleza y de basura orgánica, causó zozobra en los vecinos de los barrios porque parecía que se iban a desbordar.



También las calles pavimentadas se tornaron en ríos por donde escurrió el agua, obligando al transporte público a paralizar sus servicios, lo cual perjudicó a los usuarios.

Influencia amazónica

La pronosticadora del Senamhi, Cristina Chirinos, explicó que son normales las lluvias caídas en la región en los últimos días, pues es la temporada de verano; además se deben a la masa de aire húmedo proveniente de la Amazonia, la cual volcó por el viento del sur, propiciando la serie de precipitaciones, las cuales seguirán cayendo hasta mañana por la mañana, pues por la tarde el viento cambiará a noroeste.



“Se pronostica que hoy habrá lluvias ligeras por la mañana. El domingo el cielo estará un poco nuboso y así estimamos que el tiempo esté hasta el próximo viernes, con vientos del noroeste y con temperaturas máximas de 31º C”, dijo Chirinos.



Sin embargo, para el Senamhi continúa la alerta hidrológica naranja para el departamento cruceño, pues hasta el domingo se esperan ascensos, con posibles desbordes, en los ríos Grande, Piraí, Yapacaní e Ichilo.

Desborde

Debido a los trabajos de construcción del canal Cotoca, entre sexto y décimo anillo, por encargo de la Alcaldía, el agua saliente de las lagunas de oxidación del Parque Industrial escurre por la avenida paralela al trillo y de ahí, al llegar al octavo anillo, que está pavimentado, continúa en esa dirección.



A su paso, la corriente deja mal olor, a heces fecales y a orina, lo que no deja vivir en paz a los vecinos, que no saben a dónde ir a quejarse.

“Desde hace una semana, cuando comenzó a llover, hemos visto ese río que viene directo de las lagunas de oxidación, lo peor es que no se puede ni comer por el olor fétido”, refirió Efraín Paniagua, que tiene un taller mecánico en la zona.



“Tengo miedo que mis hijos se enfermen de diarrea porque el mal olor atrae moscas, espero que la Alcaldía tome cartas en el asunto”, agregó Sofía Jaldín.



Al respecto, el jefe de comunicación de Saguapac, Luis Emilio Vargas, indicó que harán una inspección, pues tiene entendido que hay un canal de drenaje pluvial de alivio, el cual no ingresa a las lagunas de oxidación, descartando que las aguas contaminadas salgan del lugar.



En cuanto al otro percance de la red de alcantarillado situado en la calle Quijarro esquina 6 de Agosto, en Los Pozos, donde se abrió un boquete que no permite la circulación vehicular, Vargas explicó que será arreglado en cuanto haya mejor clima, agregando que en los mercados es donde más ocurren estos incidentes, porque los comerciantes botan toda clase de basura, saturando las tuberías.

Canales

Los canales llenos de maleza y de basura también son otro dolor de cabeza para los vecinos, pues llegan a desbordarse y a anegar sus calles. En la avenida Virgen de Luján, cerca del bateón, el canal está con el pasto muy crecido, al igual que el desagüe de la avenida El Dorado y de otro en el octavo anillo este.



El secretario de Obras Públicas de la Alcaldía, Freddy Arauco, reveló que está por lanzar la licitación para contratar tres empresas por cada uno de los cuatro cuadrantes de la ciudad, con un presupuesto de Bs 40 millones, para arreglarlos y limpiarlos de basura y de hierbas.

Para completarla, una vez más se fueron cayendo las paredes del canal Chivato, en el séptimo anillo del cambódromo