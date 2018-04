El Sedes vacunó al 79% de canes de dos distritos

La campaña de vacunación contra la rabia canina, realizada este domingo en los distritos 5 y 6, logró inmunizar a 84.159 mascotas, alcanzando una cobertura del 79%, lo que fue calificada como satisfactoria por las autoridades sanitarias.

Sin embargo, la vacunación continuará durante dos semanas para que no quede ningún animal sin su dosis. Las brigadas harán rastrillaje, es decir, acudirán a las casas donde, por algún motivo, no se pudo vacunar para inmunizar a los más de 6.000 canes que no fueron vacunados.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Joaquín Monasterio, dio ayer un informe sobre los resultados de la cruzada. Indicó que del total de mascotas que recibieron la vacuna, 73.300 son perros y 1.800, gatos.

La autoridad agradeció a la Alcaldía cruceña, a los estudiantes de Veterinaria y Medicina de las universidades y a otras instituciones que unieron esfuerzos al Sedes para desarrollar campañas que han permitido bajar la incidencia de rabia canina en el departamento cruceño.

Monasterio resaltó que actualmente se registra solo un caso de rabia por semana, algo que hace siete meses era un anhelo, pues la región atravesaba los peores momentos de la epizootia, cuando los casos por semana llegaban a 10 y 15.

“Estamos en buen camino para llegar al control de esta enfermedad. Esperamos se pueda alcanzar en poco tiempo”, refirió Monasterio. /Carla Pinto Herrera