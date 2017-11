El Sedes espera que en dos meses empiece a bajar los casos de rabia

Las autoridades de salud esperan que con la campaña de vacunación antirrábica, que se desarrolla en la capital cruceña, se comience a notar el impacto dentro de dos meses, cuando se calcula que los casos de rabia canina bajen. No obstante, controlar la epizootia puede llevar entre uno y dos años y, para ello, es importante que la población apoye las acciones, asumiendo una tenencia responsable de animales, cumpliendo con el esquema de vacunación, manteniendo a los perros en el hogar, entre otros cuidados.



“Esperamos que en dos meses los casos comiencen a descender. Pero normalmente controlar una epizootia puede tomar de uno a dos años”, dijo el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Roberto Tórrez, haciendo un llamado a la población para que cumpla con las recomendaciones dadas para que esta campaña de vacunación sea efectiva.



Una de ellas es no dejar que el perro vacunado salga a la calle durante 21 días, que es el tiempo en que el animal crea los anticuerpos necesarios contra la rabia. “Pasado ese tiempo, el perro ya está protegido, aunque, de todas formas, lo mejor es mantener a la mascota en el hogar para evitar que contraiga otras enfermedades o que pueda morder a alguna persona”, dijo Tórrez.



Basado en los datos estadísticos, las autoridades sanitarias indicaron que actualmente se registran entre 12 y 15 casos positivos de rabia canina y que el objetivo es bajar ese número hasta estar dentro de los corredores endémicos, es decir, que solo haya entre dos y cuatro casos por semana.



Otra de las recomendaciones es cumplir con el esquema de vacunación. Si su cachorro ha recibido la primera dosis, deberá ponerle la segunda a los tres meses, la tercera a los seis meses y la cuarta al año. Luego, deberá vacunarlo cada año, aunque, hasta que la epizootia no esté bajo control, lo mejor es vacunarlo dos veces al año.

Busque atención médica

Las autoridades del Sedes también insisten en que si es mordido por un perro lave la herida con bastante agua y jabón, y luego busque atención médica en cualquiera de los más de 60 centros de salud, donde le dirán qué hacer y el tratamiento que debe seguir.



De acuerdo con datos del Sedes, en lo que va del año más de 20.000 personas han sido atacadas por perros y gatos, de las cuales 12.000 han recibido tratamiento profiláctico contra la rabia. El número supera al registrado el año pasado, cuando se reportaron 18.000 casos de mordedura en la capital cruceña.