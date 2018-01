Ebrios y un muerto en el primer reporte policial

El subcomandante de la Policía, Alfonso Siles, indicó en la evaluación de las primeras horas del paro cívico, que por informes de Inteligencia y de su propia observación, se pudo constatar que en muchos puntos de bloqueo habían personas bajo influencia alcohólica.

"Pido a los que han organizado el paro, retirar a esas personas deberías para evitar incidentes. Hagan relevos, porque un ebrio no actúa de manera adecuada", indicó Siles y agregó que no permitirá que en algunos puntos de cierre de las vías urbanas no se deje circular a los vehículos policiales de control preventivo.

Lee más | Comité Cívico califica de contudente el paro cívico

Manuel Ramos, director de la Policía Caminera, indicó que una persona que conducía una motocicleta murió tras chocar contra la parte trasera de un camión, que estaba estacionado en la carretera al norte a la altura del ingreso al aeropuerto Vivir Viru. Hasta el momento no se tiene la identidad del fallecido, cuyo cadáver fue llevado hasta la morgue judicial de la Pampa de Isla.

Te interesa | Informe especial: ¿Por qué para Santa Cruz?

Los más dos mil policías que hay en la ciudad están secuestrados en el Comando Departamental de la Policía.