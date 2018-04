Dueño del terreno de La Ramada reclama pago por la expropiación

A diez días del traslado oficial de gremiales al Mercado Minorista La Ramada, que está en la av. Moscú entre sexto y séptimo anillo, don Felipe Tejerina, de 83 años, salió a la palestra pública para reclamar el pago de los 7.848 metros cuadrados que expropió la Alcaldía para construir el nuevo centro de abastecimiento.

Don Felipe, junto a su hija Mercedes Tejerina, reclama para que las autoridades municipales le paguen al precio actual por cada metro cuadrado de su terreno expropiado y que, según él, está valuado en $us 180 por m². Indica que no está dispuesto a aceptar los $us 36 que ofrece pagar la comuna por m².

Según Mercedes Tejerina, su padre es el segundo dueño de esos predios desde la aprobación de la Reforma Agraria.

Explicó que cuando la Alcaldía aprobó la ley de expropiación, en 2011, consensuó con los entonces dueños de los terrenos donde actualmente se alza el nuevo mercado. Según ella, su padre se negó a firmar por no estar de acuerdo con el precio que ofrecía la municipalidad.

En tal sentido, indicó que su padre, sus seis hijos y demás familiares saldrán a las calles para defender el pago de un precio justo por el terreno expropiado.

Para buscar apoyo a su reclamo, la familia Tejerina acudió a la oficina regional de la Defensoría del Pueblo.

Allí explicó el supuesto despojo de sus bienes y pidió que esta repartición interceda para que se respeten sus derechos.

La respuesta



Al respecto, la secretaria de Planificación del gobierno municipal capitalino, Sandra Velarde, explicó que con el reclamo que hace la familia Tejerina, a través de la vía judicial, busca cambiar los precios de esos terrenos cuando en años anteriores se logró consensuar el monto con los demás dueños de los otros terrenos.



Velarde admitió la deuda con Felipe Tejerina; sin embargo, indicó que en el momento en que el vecino firme la minuta de transferencia, bajo el acuerdo arribado años atrás ($us 36 por m²), se le pagará.



Agregó que en 2010 Tejerina aceptó un acta de anuencia para que el municipio pueda construir, aceptó el precio acordado de $us 36 por m² entre las partes y explicó que en esos tiempos Tejerina no tenía en regla la documentación de sus terrenos, por lo que ahora rechaza que el hombre busque beneficiarse con la plusvalía de la zona.

Apuran los trabajos



Mientras tanto, en el Mercado Minorista La Ramada cientos de obreros apuran los trabajos de obra fina para que esas instalaciones sean entregadas el lunes, es decir, una semana antes del traslado oficial de los gremiales que están asentados en las calles del actual mercado La Ramada.



En la jornada de ayer, en las nuevas instalaciones se encontraban obreros cumpliendo diferentes tareas, unos mejorando los ambientes internos y otros las vías de acceso. Por ejemplo, el área donde será el parqueo de vehículos ya está casi listo, es más, ya se vació el cemento y ayer había varios trabajadores colocando ladrillos tipo adobito en las aceras. Los camellones están vacíos, pues los trabajos de arborización se dejaron para lo último.



En la parte interna, también se observa mucho movimiento de obreros, camiones y otros vehículos pesados entran y salen con materiales de construcción. En los predios del frontis de los pabellones donde se ubicarán los vendedores de frutas, granos, verduras, hortalizas y los del comedor, además de la zona donde están ubicados los pabellones para la guardería municipal, hay bastante basura acumulada.



En el bloque central, que será ocupado por los comerciantes de ropa, zapatos, bisutería y bazares, ya hay electricidad. Los soldadores trabajan contra el reloj para terminar los trabajos hasta el lunes, mientras que otro grupo corta cerámicas para luego colocarlas en las partes que faltan.



Aún no se hizo la demarcación de los puestos de venta en los ambientes internos del pabellón central y en una de las puertas de ingreso aún falta la obra fina.



A pocos días del traslado, muchos vendedores independientes llegan al nuevo mercado en busca de información sobre los puestos de venta. “Vendo medias para niños deambulando entre Alto San Pedro y La Ramada”, dijo Cecilia Guarachi, que se marchó del mercado porque no logró información sobre los requisitos para acceder a uno de los puestos.

Para saber

Más construcciones

Se observa maquinaria removiendo tierras y a albañiles construyendo tiendas de negocios en los terrenos aledaños al parqueo que construyó la municipalidad.



La administración se traslada

Mañana se prevé que las oficinas de la Administración del mercado se trasladen a los ambientes del nuevo mercado.

Los alquileres

Algunos dueños de las viviendas que están en las calles aledañas al mercado ya pusieron los letreros para ofrecer tiendas en alquiler.



Seguridad

La municipalidad desplazó a guardias municipales para que resguarden los ambientes del nuevo mercado. La seguridad se mantendrá las 24 horas del día.